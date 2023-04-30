Минобороны сообщило об освобождении еще четырех кварталов Артемовска
Штурмовые отряды при поддержке ВДВ за последние сутки освободили еще четыре квартала в Артемовске (Бахмут). Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ.
В ведомстве отметили, что российские силы продолжают вытеснять противника из западной части города.
Поддержку штурмовым отрядам оказывают подразделения Воздушно-десантных войск. «Южная» группировка нанесла по ВСУ авиационные, ракетные и артиллерийские удары, сказано в сводке.
За последние сутки совершено четыре вылета в районе Артемовска, уточнили в Минобороны.
Боец ЧВК «Вагнер» в беседе с РИА Новости заявил, что Артемовск скоро полностью освободят, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru