Минобороны сообщило об освобождении еще четырех кварталов Артемовска

В ведомстве отметили, что российские силы продолжают вытеснять противника из западной части города.

Поддержку штурмовым отрядам оказывают подразделения Воздушно-десантных войск. «Южная» группировка нанесла по ВСУ авиационные, ракетные и артиллерийские удары, сказано в сводке.

За последние сутки совершено четыре вылета в районе Артемовска, уточнили в Минобороны.

Боец ЧВК «Вагнер» в беседе с РИА Новости заявил, что Артемовск скоро полностью освободят, передает «Радиоточка НСН».

