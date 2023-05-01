Эксперт: ВСУ сменили тактику в Артемовске после действий ВКС
Украинские Вооруженные силы резко поменяли тактику в Артемовске после применения ВКС России планирующих бомб типа ФАБ-500, сообщает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта Алексея Леонкова.
По его словам, если раньше военные оборудовали снайперские позиции на верхних этажах жилых домов, а в подвальных помещениях — штабы и склады, то после удара российской авиабомбой украинскому генштабу пришлось изменить тактику.
В настоящее время военные делают упор на маленькие квадрокоптеры, а на крышах домов размещают не людей, а камеры видеонаблюдения, передающие информацию по передвижению российских подразделений в городе.
Ранее боец «Вагнера» заявил, что Артемовск скоро будет освобожден, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+5 341 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+5 725 / сут.
- СМИ: неготовность ВСУ к контрнаступлению огорчила Запад
- Эксперт: ВСУ сменили тактику в Артемовске после действий ВКС
- В России ограничили размер комиссий за переводы по СБП
- Украина заявила о ликвидации «легендарного» зенитчика
- В Москве задержали запускавших беспилотник мужчин
- Кадыров хочет создать армию для защиты угнетенных
- Рогов: В Павлограде уничтожены инфраструктура и склады ВСУ
- В МИД РФ рассказали, из-за чего могут пострадать россияне
- Военкоры: российские военные уничтожили транспортный узел Украины в Павлограде
- «Провальное» начало, «черемуховые» холода: Тишковец рассказал москвичам о погоде в мае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru