Эксперт: ВСУ сменили тактику в Артемовске после действий ВКС

По его словам, если раньше военные оборудовали снайперские позиции на верхних этажах жилых домов, а в подвальных помещениях — штабы и склады, то после удара российской авиабомбой украинскому генштабу пришлось изменить тактику.

В настоящее время военные делают упор на маленькие квадрокоптеры, а на крышах домов размещают не людей, а камеры видеонаблюдения, передающие информацию по передвижению российских подразделений в городе.

Ранее боец «Вагнера» заявил, что Артемовск скоро будет освобожден, сообщает «Радиоточка НСН».

