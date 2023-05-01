Эксперт: ВСУ сменили тактику в Артемовске после действий ВКС

Украинские Вооруженные силы резко поменяли тактику в Артемовске после применения ВКС России планирующих бомб типа ФАБ-500, сообщает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта Алексея Леонкова.

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По его словам, если раньше военные оборудовали снайперские позиции на верхних этажах жилых домов, а в подвальных помещениях — штабы и склады, то после удара российской авиабомбой украинскому генштабу пришлось изменить тактику.

В настоящее время военные делают упор на маленькие квадрокоптеры, а на крышах домов размещают не людей, а камеры видеонаблюдения, передающие информацию по передвижению российских подразделений в городе.

Ранее боец «Вагнера» заявил, что Артемовск скоро будет освобожден, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ

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