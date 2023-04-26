Глава СНБО Данилов: Сдача Артемовска приведет к обвалу фронта
Отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Артемовска (Бахмута) приведет к обвалу фронта. Такое заявление сделал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью каналу «Первый».
«Если мы будем так делать, то можем очень быстро дойти до наших западных границ», – сказал он.
Данилов со ссылкой на военных также сообщил, что этот участок передовой необходимо удержать, чтобы оставшаяся часть фронта не посыпалась.
Ранее, 24 апреля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил Al Arabiya, что Украина не откажется от удержания Артемовска. По его словам, потеря этого населенного пункта может открыть войскам России и ЧВК «Вагнер» плацдарм для наступления, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru