Пленный заявил, что ВСУ минируют пути отхода своим солдатам

Украинские войска минируют пути возможного отхода своих сил на кременском участке фронта. Об этом рассказал пленный военнослужащий 100-й бригады теробороны ВСУ Владимир Киндюк.

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По словам военного, не желающих идти на позиции бойцов загоняют туда, минируя пути отхода.

«Наша задача была стоять до последнего. Сказали, что назад хода нет, там стоит нацгвардия, сказали, что в случае чего будут стрелять», — цитирует пленного РИА Новости.

Ранее военнопленный Владимир Коляда рассказал, что в марте ВСУ, уходя с позиций в одном из жилых домов Артемовска, закидали гранатами прятавшихся в подвале мирных жителей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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