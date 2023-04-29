Пленный заявил, что ВСУ минируют пути отхода своим солдатам

По словам военного, не желающих идти на позиции бойцов загоняют туда, минируя пути отхода.

«Наша задача была стоять до последнего. Сказали, что назад хода нет, там стоит нацгвардия, сказали, что в случае чего будут стрелять», — цитирует пленного РИА Новости.

Ранее военнопленный Владимир Коляда рассказал, что в марте ВСУ, уходя с позиций в одном из жилых домов Артемовска, закидали гранатами прятавшихся в подвале мирных жителей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

