Пленный заявил, что ВСУ минируют пути отхода своим солдатам
Украинские войска минируют пути возможного отхода своих сил на кременском участке фронта. Об этом рассказал пленный военнослужащий 100-й бригады теробороны ВСУ Владимир Киндюк.
По словам военного, не желающих идти на позиции бойцов загоняют туда, минируя пути отхода.
«Наша задача была стоять до последнего. Сказали, что назад хода нет, там стоит нацгвардия, сказали, что в случае чего будут стрелять», — цитирует пленного РИА Новости.
Ранее военнопленный Владимир Коляда рассказал, что в марте ВСУ, уходя с позиций в одном из жилых домов Артемовска, закидали гранатами прятавшихся в подвале мирных жителей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru