«Ядреные вирусы»: Россию атакует уникальный штамм COVID-19 «дельтакрон»

Ученые обнаружили в России новый вид коронавируса, который сочетает в себе штаммы «омикрона» и «дельты».



По словам американского ученого Дмитрия Прусса, «российский дельтакрон» выявили при последних загрузках геномных данных из Санкт-Петербурга. Этот гибрид пока не выявлен ни в одной стране, кроме РФ.

Распространенность этого штамма в Петербурге пока невелика. В настоящее время неизвестно, насколько он опасен, этот еще предстоит определить. Неизвестно также, может ли новый штамм вытеснить другие разновидности коронавируса.

«Первые из них появились в базах в начале июля, и были встречены с легким недоверием. Но к концу июля исследователи из Института Гриппа имени Смородинцева нашли еще больше таких геномов. Перепроверили все, что могли, и пришли к уверенному выводу: это не ошибка, а действительно гибридный вирус», — рассказал ученый.