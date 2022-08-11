«Ядреные вирусы»: Россию атакует уникальный штамм COVID-19 «дельтакрон»
Новый гибридный штамм был выявлен только в России, ученые еще не проверили его основные свойства и не знают, насколько он опасен.
Ученые обнаружили в России новый вид коронавируса, который сочетает в себе штаммы «омикрона» и «дельты».
По словам американского ученого Дмитрия Прусса, «российский дельтакрон» выявили при последних загрузках геномных данных из Санкт-Петербурга. Этот гибрид пока не выявлен ни в одной стране, кроме РФ.
Распространенность этого штамма в Петербурге пока невелика. В настоящее время неизвестно, насколько он опасен, этот еще предстоит определить. Неизвестно также, может ли новый штамм вытеснить другие разновидности коронавируса.
«Первые из них появились в базах в начале июля, и были встречены с легким недоверием. Но к концу июля исследователи из Института Гриппа имени Смородинцева нашли еще больше таких геномов. Перепроверили все, что могли, и пришли к уверенному выводу: это не ошибка, а действительно гибридный вирус», — рассказал ученый.
Отмечается, что эти вирусы имеют свойство быстро размножаться и более эффективно обходить иммунную систему, но, как правило, они менее жизнеспособны.
При этом в целом показатель заболеваемости COVID-19 в России из расчёта на 100 тысяч населения за прошлую неделю вырос на 59,7% по сравнению с предыдущей семидневкой. Такую статистику опубликовал федеральный оперативный штаб. 7 августа в стране впервые с марта за сутки заболели более 20 тысяч человек.
Приближение осени вызывает у вирусологов тревогу и без выявления новых штаммов. Врачи сходятся во мнении, что новая волна коронавируса может начаться осенью, что может стать неприятностью на фоне низкого коллективного иммунитета и недостаточного масштаба вакцинации.
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что в сентябре случится рост заболеваемости – «Москва будет собирать самых одаренных молодых людей и самые ядреные вирусы».
Поэтому он посоветовал заняться вопросом ревакцинации, а не ждать, когда новые штаммы дадут о себе знать. Так, в середине июля в России зафиксировали первые случаи заболевания штаммом «кентавр».
«Штамм «кентавр» появился в Индии, а Индия самая большая по численности населения. Пока «кентавр» не так быстро завоевывает мир, как «омикрон». В этом есть и своего рода опасность, потому что он более контагиозен. Необходимо соблюдать меры, 69 миллионов из 82, которые привились, подлежат ревакцинации. Пока «кентавр» не развивается, но это не значит, что после него никто не придет, скорее всего – придет», - предрек Онищенко.
Со своей стороны, иммунолог Николай Крючков сказал «Радиоточке НСН», что появление в России подвида коронавируса «кентавр» может сулить проблемы уже в середине сентября.
«При этом проэпидемические факторы начнут играть роль с сентября, а не сейчас, и там шаткое равновесие может сдвинуться в сторону пандемии», - сказал он.
По данным СМИ, новую мутацию коронавируса «Кентавр» уже обнаружили в Индии, Нидерландах, Австралии, Германии, Великобритании, США, Канаде и ряде других стран.
Иммунологи отмечают, что новые штаммы протекают легче, но в этом и таится их опасность – выявить точное количество заболевших сложнее, а люди могут заразиться от человека, который даже не знает, что болен.
«Такие люди самые опасные, их сразу изолируют. Омикрон легко протекает, это проблема, учитывая, что он заразен. От тех цифр, которые мы имеем у нас, их можно смело умножать в несколько раз. Эта цифра будет увеличиваться к 1 сентября – Москва будет собирать самых одаренных молодых людей и самые ядреные вирусы», - объяснил Онищенко.
На фоне этого он подчеркнул, что скоро может снова потребоваться ввести масочный режим в метро. Так, обязательное ношение масок в общественных местах и закрытых помещениях снова в ближайшее время введут в Приморском крае.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что у постковидного синдрома может быть более двухсот проявлений – от проблем с памятью до экзотической раскраски кожи.
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