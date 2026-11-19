Депутат Смолин рассказал, почему вузам не нужны «тайные комнаты» для экзаменов
Олег Смолин заявил НСН, что устные экзамены помогут лучше оценить знания студентов, а также исключат списывания.
В российских вузах придется создать слишком много «тайных комнат» для сдачи экзаменов, но можно выбрать более оптимальный способ проверки знаний, заявил НСН член комитета Госдумы по науке и высшему образованию, академик Российской академии образования Олег Смолин.
Специальные комнаты без связи для проведения экзаменов и зачетов необходимо создать в университетах, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, для этого не нужно получать никаких дополнительных разрешений. Из слов чиновника следует, что предложение обусловлено тем, что многие студенты при сдаче экзаменов сейчас пользуются различными устройствами для списывания и технологиями искусственного интеллекта, передает РИА Новости. Смолин объяснил, почему это трудно реализовать на практике.
«Я понимаю как действующий преподаватель, что в таком случае в каждом вузе, в каждом корпусе придется создавать не одну, а десяток «тайных комнат». Мы в этом смысле перещеголяем «Гарри Поттера» и Хогвартс. Экзамены, как правило, происходят в период сессии, конечно, не в одной аудитории. Я думаю, что можно обойтись малой кровью, если мы вернемся к старому способу, но не в смысле шпаргалок в обуви, а в том смысле, который применял еще Петр I, который заставлял каждого говорить стоя и без бумажек. Я всегда принимал зачет и экзамены именно таким способом, задавал вопросы по курсу, а студенты отвечали устно. В таком случае оценка отражает не только знания, но и понимание материала. Нейросеть все знает, но ничего не понимает, не нужно, чтобы студент уподоблялся нейросети», - отметил он.
Одна глушилка связи стоит от 50 до 100 тысяч рублей, а одному вузу потребуется несколько таких устройств, заявил глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН.
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