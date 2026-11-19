«Я понимаю как действующий преподаватель, что в таком случае в каждом вузе, в каждом корпусе придется создавать не одну, а десяток «тайных комнат». Мы в этом смысле перещеголяем «Гарри Поттера» и Хогвартс. Экзамены, как правило, происходят в период сессии, конечно, не в одной аудитории. Я думаю, что можно обойтись малой кровью, если мы вернемся к старому способу, но не в смысле шпаргалок в обуви, а в том смысле, который применял еще Петр I, который заставлял каждого говорить стоя и без бумажек. Я всегда принимал зачет и экзамены именно таким способом, задавал вопросы по курсу, а студенты отвечали устно. В таком случае оценка отражает не только знания, но и понимание материала. Нейросеть все знает, но ничего не понимает, не нужно, чтобы студент уподоблялся нейросети», - отметил он.

Одна глушилка связи стоит от 50 до 100 тысяч рублей, а одному вузу потребуется несколько таких устройств, заявил глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН.

