Ученые обнаружили в России новый штамм COVID-19

По его словам, «российский дельтакрон» выявили при последних загрузках геномных данных из Санкт-Петербурга. Этот гибрид пока не выявлен ни в одной стране, кроме РФ. Распространенность этого штамма в Петербурге пока невелика, отметил ученый. В настоящее время неизвестно, насколько он опасен, этот еще предстоит определить. Неизвестно также, может ли новый штамм вытеснить другие разновидности коронавируса.

Тем временем, Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в инструкцию по медицинскому применению вакцины от коронавируса «Спутник V». Речь идёт о сроке годности препарата, который был продлён для разных производителей.

