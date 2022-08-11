Ученые обнаружили в России новый штамм COVID-19

Новый гибрид штамма коронавируса «омикрон» и «дельта» обнаружен в России, сообщает РБК со ссылкой на американского ученого Дмитрия Прусса.

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По его словам, «российский дельтакрон» выявили при последних загрузках геномных данных из Санкт-Петербурга. Этот гибрид пока не выявлен ни в одной стране, кроме РФ. Распространенность этого штамма в Петербурге пока невелика, отметил ученый. В настоящее время неизвестно, насколько он опасен, этот еще предстоит определить. Неизвестно также, может ли новый штамм вытеснить другие разновидности коронавируса.

Тем временем, Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в инструкцию по медицинскому применению вакцины от коронавируса «Спутник V». Речь идёт о сроке годности препарата, который был продлён для разных производителей.

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ФОТО: Роспотребнадзор
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