В Китае нашли погибшим пропавшего моряка из Владивостока
Пропавший в Китае моряк из Владивостока Игорь Доценко обнаружен погибшим. Об этом сообщила в соцсетях его сестра Анжелика.
Ранее стало известно, что 25-летний россиянин пропал 8 ноября в китайском Чжоушане. Мужчина сошел на берег с судна «Мыс Олюторский», на котором работал, но не вернулся на корабль. Родственники Доценко обратились за помощью в генеральное консульство РФ и полицию.
«К сожалению, мы не нашли моего брата живым. Его тело было найдено в воде на территории Китая», - написала сестра.
О гибели Доценко также сообщила его жена.
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