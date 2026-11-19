Ранее стало известно, что 25-летний россиянин пропал 8 ноября в китайском Чжоушане. Мужчина сошел на берег с судна «Мыс Олюторский», на котором работал, но не вернулся на корабль. Родственники Доценко обратились за помощью в генеральное консульство РФ и полицию.

«К сожалению, мы не нашли моего брата живым. Его тело было найдено в воде на территории Китая», - написала сестра.

О гибели Доценко также сообщила его жена.

