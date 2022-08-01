«Самые ядреные вирусы»: Онищенко предрек рост заболеваемости коронавирусом к сентябрю

Проблема с коронавирусом заключается в том, что «омикрон» большинством людей переносится бессимптомно, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Если бы Китай вел себя как мы, москвичи, там уже миллионов 500 заболевших было бы. В этом котле могло появиться очень много мутаций. Китай, спасая свое население, спасал и мир. Они регистрируют и бессимптомные заболевания. Такие люди самые опасные, их сразу изолируют. Омикрон легко протекает, это проблема, учитывая, что он заразен. От тех цифр, которые мы имеем у нас, их можно смело умножать в несколько раз. Эта цифра будет увеличиваться к 1 сентября – Москва будет собирать самых одаренных молодых людей и самые ядреные вирусы», - объяснил он.

Во многих странах мира, в том числе и в России фиксируют рост заболеваемости COVID-19. Эксперты говорят, что в России распространились новые варианты омикрона, среди которых есть «кентавр» — это неофициальное название. Вирусологи уже отмечали их повышенную заразность и прогнозируют пик заболеваемости через месяц.

Тем временем в большинстве регионов России вакцина «Спутник Лайт» больше недоступна для ревакцинации. Сделать бустерную прививку врачи предлагают первым компонентом «Спутника V».

