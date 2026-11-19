СМИ сообщили о масштабной хакерской атаке на Еврокомиссию
Еврокомиссия подверглась масштабной хакерской атаке. Об этом пишет Politico.
По данным СМИ, действия злоумышленников могли привести к компрометации значительных объемов персональных данных. Кроме того, атака лишила сотрудников возможности вносить данные о зарплатах и отпусках. Высшее руководство структуры обсудило инцидент на своем еженедельном заседании.
Отмечается, что хакеры применили общедоступный инструмент на базе искусственного интеллекта, который предназначен для выявления уязвимостей компьютерных систем. На фоне атаки ЕК временно отключила ряд систем учета. Масштаб возможной утечки информации устанавливается.
Ранее хакеры атаковали сайт Международной федерации хоккея (IIHF) после недопуска сборной России к турнирам.
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