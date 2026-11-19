Пашинян заявил, что готов оставить пост премьера после мира с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность уйти в отставку после подписания мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом пишет РИА Новости.
Политик во время правительственного часа в парламенте обратился к оппозиции, указав на ее желание отстранить премьера.
«Очень хорошо, идем на референдум (по принятию конституции. – НСН). И в обоих случаях я ухожу. Если люди не проголосуют за конституцию - я ухожу. Люди проголосуют за конституцию, я подписываю мирный договор, ратифицируем, реализуем ряд пунктов повестки мирного процесса и... я ухожу», - заявил глава правительства.
Как отметил Пашинян, если оппозиция не согласится вынести проект конституции на референдум, в Армении проведут внеочередные парламентские выборы, и премьер не позволит участвовать в них действующей оппозиции.
Ранее Никол Пашинян предложил обмен территориями между Арменией и Азербайджаном, после которого не будет анклавов и эксклавов.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Не только учителя: На какие должности претендуют россияне старше 65 лет
- Умер комик Элдос Алмазов
- Серебряные кандидаты: Почему работодатели выбирают старшее поколение вместо зумеров
- Путин, Си Цзиньпин и Трамп начали встречу в Китае
- За острыми ощущениями: Почему прямых перелетов в Кению пока не будет
- Пашинян заявил, что готов оставить пост премьера после мира с Азербайджаном
- В Китае нашли погибшим пропавшего моряка из Владивостока
- СМИ сообщили о масштабной хакерской атаке на Еврокомиссию
- Депутат Смолин рассказал, почему вузам не нужны «тайные комнаты» для экзаменов
- На севере Москвы рухнул грузовой лифт, пострадали двое рабочих