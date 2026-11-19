Политик во время правительственного часа в парламенте обратился к оппозиции, указав на ее желание отстранить премьера.

«Очень хорошо, идем на референдум (по принятию конституции. – НСН). И в обоих случаях я ухожу. Если люди не проголосуют за конституцию - я ухожу. Люди проголосуют за конституцию, я подписываю мирный договор, ратифицируем, реализуем ряд пунктов повестки мирного процесса и... я ухожу», - заявил глава правительства.

Как отметил Пашинян, если оппозиция не согласится вынести проект конституции на референдум, в Армении проведут внеочередные парламентские выборы, и премьер не позволит участвовать в них действующей оппозиции.

Ранее Никол Пашинян предложил обмен территориями между Арменией и Азербайджаном, после которого не будет анклавов и эксклавов.

