Песков не исключил возвращения обязательной вакцинации от COVID-19
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с коронавирусом в России отслеживается ежедневно на уровне правительства, сообщает РИА Новости.
По его словам, в случае значительного роста числа заболевших исключать введение дополнительных мер по борьбе с COVID-19 нельзя.
Он отметил, что это, например, возвращение обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан.
«Если потребуется, если будет дальше вот эта вот по экспоненте динамика идти вверх, то этого нельзя исключать, конечно. Так, собственно, как это делал Владимир Путин за прошедшие два года», - заключил представитель Кремля.
Ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что необходимости в возобновлении ограничений из-за коронавируса на федеральном уровне нет, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru