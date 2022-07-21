«209 оттенков ковида»: Иммунолог назвал самые частые и экзотические последствия COVID-19

У трети пациентов осложнения после коронавируса наблюдаются больше года, в их числе Mind Fog, мышечное растекание и таинственные сыпи, сказал в эфире НСН Владимир Болибок.

У постковидного синдрома может быть более двухсот проявлений – от проблем с памятью до экзотической раскраски кожи, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-иммунолог Владимир Болибок.

Ранее врач-терапевт Андрей Звонков сообщил, что «дельта»-штамм коронавируса оставил «мощный след» в виде осложнений, которые могут проявляться даже через год после перенесенного заболевания.

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«Я бы продлил эти сроки. В течение трех месяцев после остро перенесенного ковида осложнения встречаются почти у 90% людей, у больше чем половины они сохраняются на срок до года, а у трети пациентов - больше года. По разным оценкам, от постковидного синдрома страдают от 31 до 69% людей», - сказал Болибок.

По его словам, чаще всего люди жалуются на «Mind Fog».

«Всего описано 209 симптомов постковидного состояния. Больше всего обращений касаются нервной системы, есть даже международный термин «Туман в голове» («Mind Fog»). В этом случае у пациента значительно снижается работоспособность и оперативная память. Люди теряют навык устного счета, сложения и вычитания, и могут это делать только с калькулятором, забывают терминологию. Мне одна пациентка-экономист жаловалась, что садится за компьютер, отрывает привычные программы и не понимает, что дальше делать, не помнит. Особенно это проявляется у работающих пенсионеров, они вынуждены оставить работу», - отметил врач-иммунолог.

Второй по популярности жалобой является «мышечное растекание».

«Вторая очень распространенная жалоба – это мышечная слабость. Люди реально не могут подняться. Пациент жаловался мне, что для того, чтобы встать, стекал коленками с кровати на коврик, потому поднимался вертикально, упираясь руками и ногами, и, держась за стенку, шел на кухню», - рассказал Болибок.

Он также отметил, что бывают и экзотические проявления постковидного синдрома, которые ставят в тупик врачей.

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«Очень неожиданным и для пациентов, и для врачей стало появление разнообразных сыпей на коже, сопровождающих постковидное состояние. Даже дерматологи говорят, что мы таких раскрасок кожи никогда не видели и в атласах их нет. Для последних штаммов "дельты" и "омикрона" также характерно обострение всех хронических заболеваний, которые были у человека до того, как он заболел коронавирусом», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов ранее говорил НСН, что не существует универсальных рекомендаций для лечения постковидного синдрома. По его словам, для кого-то фатальным может стать и отдых на Черном море.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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