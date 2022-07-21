«209 оттенков ковида»: Иммунолог назвал самые частые и экзотические последствия COVID-19

У постковидного синдрома может быть более двухсот проявлений – от проблем с памятью до экзотической раскраски кожи, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-иммунолог Владимир Болибок.

Ранее врач-терапевт Андрей Звонков сообщил, что «дельта»-штамм коронавируса оставил «мощный след» в виде осложнений, которые могут проявляться даже через год после перенесенного заболевания.