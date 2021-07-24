Ура здравому смыслу! В России отреагировали на противопоказания к вакцинации
Медики и законодатели в эфире НСН приветствовали уточнение рекомендаций Минздрава к вакцинации от коронавируса.
Минздрав отредактировал временные рекомендации о вакцинации взрослых от COVID-19. Согласно новой редакции документа, "Спутник V" рекомендован для всех онкопациентов, которые завершили лечение вне зависимости от исходной стадии, а больных с запланированной операцией прививать возможно за две недели или ранее; "ЭпиВакКорона" (вакцина центра "Вектор") противопоказана при тяжелых формах аллергии, наличии злокачественных опухолей, первичном иммунодефиците; тем, кто перенес острое инфекционное или неинфекционное заболевание, прививаться советуют через 2-4 недели после выздоровления.
Противопоказаниями к вакцинации от COVID являются признаки ОРЗ или повышенная температура, период лактации, обострение хронических заболеваний и возраст до 18 лет.
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в эфире НСН поддержал уточнение информации о противопоказаниях для вакцинации российскими вакцинами.
«Наконец-то мы услышали здравый глас Минздрава! Поскольку до этого главный менеджер по продажам «Спутника V» господин Гинцбург говорил о том, что противопоказания при введении «Спутника V» отсутствуют как класс», - отметил он.
Напомним, в рекомендациях Московского онкологического общества, опубликованных столичным департаментом здравоохранения, сообщается, что пациенты с онкологией имеют повышенный риск тяжелого течения COVID-19 и должны привиться независимо от нозологии и этапа противоопухолевого лечения, при этом вакцинация не проводится в острых и терминальных стадиях заболеваний.
«Нaличие онкологического диaгнозa не является противопокaзaнием для вaкцинaции против новой коронaвирусной инфекции. Нaпротив, специaлисты считaют ее критически вaжной. Дaннaя кaтегория пaциентов имеет повышенный риск тяжелого течения COVID-19 и должнa быть вaкцинировaнa незaвисимо от нозологии и этaпa противоопухолевого лечения. Кроме того, в рекомендaциях подчеркивaется, что в приоритетном порядке вaкцинaцию должны пройти не только пaциенты, но и врaчи, которые нaходятся с ними в непосредственном контaкте», - цитирует сообщение НСН.
Только острые аллергические реакции не позволят делать прививку, при некоторых заболеваниях вакцинация может предотвратить тяжелое протекание болезни, заявил врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус на пресс-конференции в НСН.
«Противопоказаниями являются острые аллергические реакции и аллергия на компоненты вакцин. Астматики или люди с заболеванием дыхательной системы, наоборот, в большем риске, если они заболеют», - рассказал врач.
Ранее врач-ангионевролог, руководитель службы «СТОП-Инсульт», профессор Евгений Широков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил о риск инфарктов, инсультов, нервных расстройств и других осложнений у переболевших короновирусом.
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