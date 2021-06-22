Московские врачи развеяли мифы о вакцинации от COVID-19
Опасения относительно риска вакцинации от COVID-19 для людей с аллергическими заболеваниями необоснованны. Об этом сообщила главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог департамента здравоохранения Москвы Дарья Фомина, которую цитирует пресс-служба департамента.
«Противопоказаниями являются лишь острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - в подобных ситуациях вакцинацию можно проводить после выздоровления или наступления ремиссии», - отметила Фомина.
В свою очередь, руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун подчеркнул, что чрезмерное растягивание процесса вакцинации не позволит остановить рост заболеваемости и снизить риски формирования новых штаммов вируса.
По его словам, ситуация с коронавирусом на данный момент сложная, рост заболеваемости в Москве связан с распространением нового индийского штамма
«Вирус обладает более агрессивными свойствами, быстрее проникает в клетку, он требует определенной готовности иммунной системы, которую мы можем обеспечить с помощью вакцинации. Я хотел бы также подчеркнуть, что вакцинация должна быть массовой и очень быстрой, потому что нужно быстро обеспечить в популяции высокий титр антител» , - приводятся в сообщении слова Хрипуна.
Также повышенную опасность коронавируса для людей с сахарным диабетом отметил главный внештатный специалист-эндокринолог столичного департамента здравоохранения Михаил Анциферов.
По словам Анциферова, наличие хронических заболеваний не является ограничением к вакцинации - наоборот, их можно считать приоритетным показанием к ней.
«Вакцинация обязательно показана взрослым больным с сахарным диабетом, ожирением, пациентам с другими эндокринными заболеваниями. Приоритетными для проведения вакцинации являются лица, страдающие сахарным диабетом с коморбидными сердечно-сосудистыми заболеваниями», - добавил он.
Главный внештатный специалист-кардиолог департамента здравоохранения Москвы, главный врач городской клинической больницы имени Давыдовского Елена Васильева заметила, что вакцинация особо показана людям с любыми формами артериальной гипертензии, стенокардией, и другими формами хронических болезней сердца.
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