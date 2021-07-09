Депутат Лысаков: Мы заслужили Зверева в Думе

Депутат Госдумы специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

1

Московские ретейлеры заявили о невозможности привить 60 процентов работников в срок

По данным издания «Коммерсант», ассоциация «Русбренд» (объединяет PepsiCo, Nestle, Unilever и другие компании) попросила мэрию перенести на месяц сроки исполнения указа об обязательной вакцинации работников ряда сфер. 

Вячеслав Лысаков: «Странно, там 90-80% гастарбайтеры и они очень послушные работники. По какой причине они не смогут привить своих сотрудников, мне трудно понять», - подчеркнул депутат. 

2

В Минздраве рассказали о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса

Противопоказаниями к вакцинации от COVID являются признаки ОРЗ или повышенная температура, период лактации, обострение хронических заболеваний и возраст до 18 лет.

Вячеслав Лысаков: «Наконец-то мы услышали здравый глас Минздрава! Поскольку до этого главный менеджер по продажам «Спутника V» господин Гинцбург говорил о том, что противопоказания при введении «Спутника V» отсутствуют как класс», - отметил он.

3

Новое дело завели на осужденного бывшего губернатора Никиту Белых

 Расследование ведется по статье «Превышение полномочий лицом, занимающим государственную должность» на основании материалов управления ФСБ по Кировской области.

Вячеслав Лысаков: «Мне, кажется, Никита уже сполна получил за все свои прегрешения и привлекать его по новой статье или новому уголовному делу по прошествии стольких лет. Мне, кажется, это перебор», - сказал депутат.

4

Лишение Добровинского статуса адвоката признали законным.

Мосгорсуд признал законным лишение юриста Александра Добровинского адвокатского статуса, сообщает РИА Новости. Пресс-секретарь суда Анастасия Семёнова заявила, что постановление районного суда Москвы было оставлено без изменений.

Вячеслав Лысаков: «Тем не менее, это не мешает ему быть желанным гостем в различных телевизионных шоу», - отмели Лысаков.

5

Эскиз Пикассо, пролежавший 50 лет в чулане, продали за 150 тысяч долларов

Бумажный эскиз, приписываемый Пабло Пикассо, обнаруженный в чулане одного из домов штата Мэн (США), был продан на аукционе более чем за 150 тысяч долларов.

Вячеслав Лысаков: «Это говорит о том, что нужно почаще убирать чуланы, так называемые «темнухи», и прочие хозяйственные помещения», - посоветовал депутат. 

6

Сергей Зверев стал кандидатом в Госдуму от партии «Зелёные»

Стилист и певец Сергей Зверев стал кандидатом в депутаты Государственной думы от партии "Зеленые". Он будет баллотироваться как по одномандатному округу, так и по федеральному списку партии.

Вячеслав Лысаков: «Значит, мы это заслужили»,- резюмировал собеседник НСН.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Никита БелыхВакцинацияГосдума
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