Депутат Лысаков: Мы заслужили Зверева в Думе
Депутат Госдумы специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Московские ретейлеры заявили о невозможности привить 60 процентов работников в срок
По данным издания «Коммерсант», ассоциация «Русбренд» (объединяет PepsiCo, Nestle, Unilever и другие компании) попросила мэрию перенести на месяц сроки исполнения указа об обязательной вакцинации работников ряда сфер.
Вячеслав Лысаков: «Странно, там 90-80% гастарбайтеры и они очень послушные работники. По какой причине они не смогут привить своих сотрудников, мне трудно понять», - подчеркнул депутат.
В Минздраве рассказали о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса
Противопоказаниями к вакцинации от COVID являются признаки ОРЗ или повышенная температура, период лактации, обострение хронических заболеваний и возраст до 18 лет.
Вячеслав Лысаков: «Наконец-то мы услышали здравый глас Минздрава! Поскольку до этого главный менеджер по продажам «Спутника V» господин Гинцбург говорил о том, что противопоказания при введении «Спутника V» отсутствуют как класс», - отметил он.
Новое дело завели на осужденного бывшего губернатора Никиту Белых
Расследование ведется по статье «Превышение полномочий лицом, занимающим государственную должность» на основании материалов управления ФСБ по Кировской области.
Вячеслав Лысаков: «Мне, кажется, Никита уже сполна получил за все свои прегрешения и привлекать его по новой статье или новому уголовному делу по прошествии стольких лет. Мне, кажется, это перебор», - сказал депутат.
Лишение Добровинского статуса адвоката признали законным.
Мосгорсуд признал законным лишение юриста Александра Добровинского адвокатского статуса, сообщает РИА Новости. Пресс-секретарь суда Анастасия Семёнова заявила, что постановление районного суда Москвы было оставлено без изменений.
Вячеслав Лысаков: «Тем не менее, это не мешает ему быть желанным гостем в различных телевизионных шоу», - отмели Лысаков.
Эскиз Пикассо, пролежавший 50 лет в чулане, продали за 150 тысяч долларов
Бумажный эскиз, приписываемый Пабло Пикассо, обнаруженный в чулане одного из домов штата Мэн (США), был продан на аукционе более чем за 150 тысяч долларов.
Вячеслав Лысаков: «Это говорит о том, что нужно почаще убирать чуланы, так называемые «темнухи», и прочие хозяйственные помещения», - посоветовал депутат.
Сергей Зверев стал кандидатом в Госдуму от партии «Зелёные»
Стилист и певец Сергей Зверев стал кандидатом в депутаты Государственной думы от партии "Зеленые". Он будет баллотироваться как по одномандатному округу, так и по федеральному списку партии.
Вячеслав Лысаков: «Значит, мы это заслужили»,- резюмировал собеседник НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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