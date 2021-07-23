«Отсроченная смерть». Переболевших COVID-19 предупредили о риске инфарктов и инсультов

«Новая коронавирусная инфекция - это коагулопатия. Она, как правило, затрагивает систему свертывания крови, смещая ее в сторону образования внутрисосудистых тромбов. Эта опасность возникает как в остром периоде, так и длительное время после перенесенного заболевания. Какой это период – никто пока точно не знает, но считается, что опасность тромбозов сохраняется в течение примерно около двух месяцев после болезни. Система свертывания крови перестраивается так, что любой повод, - высокая температура воздуха, употребление алкоголя, избыточное курение, физическая нагрузка, обезвоживание, - может привести у образованию тромба. Особенность этих тромбов в том, что они системные. Они могут образовываться, как в артериях, так и в венах, в сосудах мозга, в сосудах сердца и так далее. Опасность в том, что если тромб образуется в сосудах мозга, возникает инсульт. Если в коронарных артериях – инфаркт, если в крупных венах – тромбоэмболия легочной артерии. С тромбозами связано большое количество смертей, которые чуть-чуть отсрочены. Казалось бы, человек уже перенес инфекцию и выздоравливает, проходит 3-4 недели и вдруг происходит какое-то осложнение, связанное с тромбозом», - предупреждает Широков.

По его словам, у всех больных коронавирсом наблюдаются проблемы с нервной системой – от нарушений памяти и сна до депрессий.

«Осложнения могут быть на нервную систему: разные полиневриты, полиневропатии, астенические синдромы, общая слабость, депрессия, нарушения памяти, нарушения сна. Эта группа осложнений, связанных с нервной системой, практически у всех больных коронавирусом в той или иной мере присутствует», - рассказал профессор.

При этом он отметил, что с одышкой переболевшим коронавирусом справиться легче.