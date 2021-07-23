«Отсроченная смерть». Переболевших COVID-19 предупредили о риске инфарктов и инсультов
Жара, алкоголь, сигареты, спорт и обезвоживание могут стать причинами возникновения тромбов у переболевших коронавирусом, сообщил НСН профессор Евгений Широков.
Врач-ангионевролог, руководитель службы «СТОП-Инсульт», профессор Евгений Широков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о риске инфарктов, инсультов, нервных расстройств и других осложнений у переболевших короновирусом.
Минздрав ранее назвал в числе самых серьезных осложнений после COVID-19 тромбозы (которые бывают у 20-30% переболевших), одышку (31,7%), кашель (13,5%), боль в груди и тахикардию (12,7%).
«Новая коронавирусная инфекция - это коагулопатия. Она, как правило, затрагивает систему свертывания крови, смещая ее в сторону образования внутрисосудистых тромбов. Эта опасность возникает как в остром периоде, так и длительное время после перенесенного заболевания. Какой это период – никто пока точно не знает, но считается, что опасность тромбозов сохраняется в течение примерно около двух месяцев после болезни. Система свертывания крови перестраивается так, что любой повод, - высокая температура воздуха, употребление алкоголя, избыточное курение, физическая нагрузка, обезвоживание, - может привести у образованию тромба. Особенность этих тромбов в том, что они системные. Они могут образовываться, как в артериях, так и в венах, в сосудах мозга, в сосудах сердца и так далее. Опасность в том, что если тромб образуется в сосудах мозга, возникает инсульт. Если в коронарных артериях – инфаркт, если в крупных венах – тромбоэмболия легочной артерии. С тромбозами связано большое количество смертей, которые чуть-чуть отсрочены. Казалось бы, человек уже перенес инфекцию и выздоравливает, проходит 3-4 недели и вдруг происходит какое-то осложнение, связанное с тромбозом», - предупреждает Широков.
По его словам, у всех больных коронавирсом наблюдаются проблемы с нервной системой – от нарушений памяти и сна до депрессий.
«Осложнения могут быть на нервную систему: разные полиневриты, полиневропатии, астенические синдромы, общая слабость, депрессия, нарушения памяти, нарушения сна. Эта группа осложнений, связанных с нервной системой, практически у всех больных коронавирусом в той или иной мере присутствует», - рассказал профессор.
При этом он отметил, что с одышкой переболевшим коронавирусом справиться легче.
«Одышка и кашель проходят, потому что это чаще всего результат пневмонита и системного повреждения легких. Проходит некоторое время, легкие разрабатываются и, как правило, через месяц-полтора одышка полностью проходит. Это менее опасно, но с другой стороны нет каких-то серьезных мер по борьбе с ней, препаратов и методов лечения. Обычно это умеренные физические нагрузки и правильно организованная гимнастика», - заключил собеседник НСН.
Ранее основатель ассоциации врачей и целителей АСМ Алена Полынь сказала на пресс-конференции в НСН, что выписанным из больниц после заболевания коронавирусом не объясняют, какими должны быть восстановление и реабилитация.
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