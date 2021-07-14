Глава Минздрава России назвал противопоказания к вакцинации от COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, в каких случаях гражданину противопоказана вакцинация от коронавирусной инфекции.

«Например, если у человека выявлена гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты, если в анамнезе есть тяжелые аллергические реакции (анафилактический шок, отек Квинке)», — сообщил Мурашко в интервью РИА Новости.

Глава Минздрава также отметил, что прививку стоит отложить в период обострения хронических заболеваний либо острых инфекционных и неинфекционных заболеваний. В этих случаях вакцинация допустима через 2−4 недели после выздоровления или ремиссии, пишет «Свободная пресса».

Также министр отметил, что при получении медотвода от вакцинации наличие противопоказаний определяется лечащим врачом или «врачом той специальности, в компетенции которой определены противопоказания против вакцинации».

