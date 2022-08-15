Ковид из Питера и «ядреные» штаммы»: Вирусологи описали новые волны заболеваемости

Приближение осени и рост числа заболевших COVID-19 заставляют вирусологов строить новые прогнозы. Специалисты называют лишь примерные цифры, но сходятся в одном – в сентябре ситуация может значительно ухудшиться, речь идет о 50 тысячах заболевших в сутки. В августе в России впервые с марта было зафиксировано более 20 тысяч заболевших в сутки.

Ситуация с показателями в целом по миру также неутешительна, за июль в мире от коронавируса умерли порядка 64 тыс. человек, что в полтора раза превышает показатели за предыдущий аналогичный период.

В Москве, по данным на 13 августа, за сутки зафиксировали более 7,1 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 7 381 инфицированных. Таким образом, данный показатель снижается третий день подряд. Уровень заболеваемости в целом по стране может начать снижаться уже в ближайшие две недели, считает академик Российской академии наук (РАН) Сергей Нетесов.