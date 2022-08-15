Ковид из Питера и «ядреные» штаммы»: Вирусологи описали новые волны заболеваемости
Обновленные рекорды по коронавирусу в августе заставили россиян понервничать, специалисты предупреждают – «мини-волна» затихнет, но ее сменит полноценная осенняя.
Приближение осени и рост числа заболевших COVID-19 заставляют вирусологов строить новые прогнозы. Специалисты называют лишь примерные цифры, но сходятся в одном – в сентябре ситуация может значительно ухудшиться, речь идет о 50 тысячах заболевших в сутки. В августе в России впервые с марта было зафиксировано более 20 тысяч заболевших в сутки.
Ситуация с показателями в целом по миру также неутешительна, за июль в мире от коронавируса умерли порядка 64 тыс. человек, что в полтора раза превышает показатели за предыдущий аналогичный период.
В Москве, по данным на 13 августа, за сутки зафиксировали более 7,1 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 7 381 инфицированных. Таким образом, данный показатель снижается третий день подряд. Уровень заболеваемости в целом по стране может начать снижаться уже в ближайшие две недели, считает академик Российской академии наук (РАН) Сергей Нетесов.
«Судя по динамике заболеваемости в Западной Европе, у нас этот пик должен пойти на спад в ближайшие неделю-две. Потому что Россия отстает по динамике заболевших от Европы на две-три недели и почти синхронно мы идем по динамике заболеваемости с Турцией, из которой, вернее всего, мы и завозим коронавирус в последние недели», - приводят его слова «Известия».
Со своей стороны, главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов в рекомендательной форме призвал россиян снова начать носить маски в общественных местах. По его словам, именно это может помочь снизить уровень заболеваемости «респираторными инфекциями».
При этом вирусологи предупреждают, что расслабляться не стоит и при значительном уменьшении числа заболевших. По словам иммунолога Николая Крючкова, завершение «мини-волны» будет означать лишь приближение более крупного осеннего всплеска.
«Что касается новой волны, то она будет до 25% от максимумов зимней омикрон-волны. Я называю ее мини-волна, которая станет предтечей для более крупной осенней волны. До первой декады августа будет заболеваемость идти вверх, потом будет длинное плато, а затем пойдет вниз. В конце сентября мы увидим, что цифры будут значительно выше, но предсказать их не берусь», - сказал Крючков «Радиоточке НСН».
Он также отмечал, что появление в России новых подвидов коронавируса, например, «кентавра» может сулить проблемы уже в середине сентября.
С ним согласился заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко, который в пресс-центре НСН предрек ухудшение эпидемиологической ситуации в Москве в сентябре: «Москва будет собирать самых одаренных молодых людей и самые ядреные вирусы».
Некоторые представители медицинского сообщества сходятся во мнении, что серьезных последствий новые волны коронавируса не принесут, если сравнивать их с предыдущими вспышками.
«Вполне возможно, что Всемирная организация здравоохранения может объявить об окончании пандемии в конце этого — начале следующего года», — заметил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, вирусолог, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.
К концу лета число заболевших COVID-19 в России за сутки на пике может превысить 50 тысяч человек, при этом система здравоохранения вряд ли будет перегружена из-за того, что вирус ослабел, рассказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Я предполагаю, что цифры на пике будут больше. Это же приходит очередной вариант «омикрона». Он дал нам один раз существенные цифры, и они были значительно выше. С другой стороны, у нас уже достаточно большое количество переболевших и вакцинированных, и то и другое вместе», - отметил он.
Ранее также стало известно, что ученые обнаружили в России новый вид коронавируса, который сочетает в себе штаммы «омикрона» и «дельты». По словам американского ученого Дмитрия Прусса, «российский дельтакрон» выявили при последних загрузках геномных данных из Санкт-Петербурга. Этот гибрид пока не выявлен ни в одной стране, кроме РФ. Роспотребнадзор подтвердил шесть случаев заражения новым гибридом штаммов.
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