В России госпитализировали 757 человек с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализирован 757 россиян с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«Количество госпитализаций за сутки составило 757 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 36,9%», — отмечается в сообщении.
Снижение числа госпитализаций зафиксировано в 49 регионах.
Накануне в стране госпитализировали 1 200 человек с коронавирусом.
За сутки в России выявили 7 523 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 18 532 255 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 37 человек. Всего умерли от заболевания 382 155 человек.
Всего за сутки выздоровело 4 812 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 17 938 674 человека.
Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что появление в России подвида коронавируса «Кентавр» не приведет к серьезным вспышкам заболеваемости до середины сентября.
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Заразились
18,5 млн+7 523 / сут.
Умерли
382 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 812 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru