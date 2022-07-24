В России госпитализировали 757 человек с коронавирусом за сутки

«Количество госпитализаций за сутки составило 757 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 36,9%», — отмечается в сообщении.

Снижение числа госпитализаций зафиксировано в 49 регионах.

Накануне в стране госпитализировали 1 200 человек с коронавирусом.

За сутки в России выявили 7 523 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 18 532 255 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 37 человек. Всего умерли от заболевания 382 155 человек.

Всего за сутки выздоровело 4 812 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 17 938 674 человека.

Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что появление в России подвида коронавируса «Кентавр» не приведет к серьезным вспышкам заболеваемости до середины сентября.

