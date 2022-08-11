«Что-то тут не так»: Мясников усомнился в существовании «русского дельтакрона»

Чепурнов также отметил, что коронавирус оказался не настолько сильно привязан к сезонности, хотя осенью может произойти всплеск.

«В прошлом году «дельта» вышла на пик в середине июля. То же самое происходит и сейчас. Вопрос только в том, до каких цифр будет идти рост. Осенью, по идее, ситуация может осложниться, поскольку дети пойдут в школы и сады, это очень мощный «обменный фонд» для коронавируса», - заключил он.

В Роспотребнадзоре уточнили, что вариант коронавируса «дельтакрон» относится к недоминирующим линиям COVID-19 и сейчас не оказывает значимого влияния на эпидемиологическую обстановку. Ни в одной другой стране мира этот вид коронавируса пока не был выявлен. Штамм «дельта» был впервые описан в конце 2020 года и одно время был доминирующим в мире. В течение 2021 года его вытеснил более заразный штамм «омикрон», который вызывает менее тяжелое течение болезни.

