«Что-то тут не так»: Мясников усомнился в существовании «русского дельтакрона»
Теледоктор Мясников считает, что появление гибрида штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон» пока нельзя подтвердить.
Достоверность истории с появлением нового штамма коронавируса «дельтакрон» вызывает сомнения, с выводами не стоит спешить, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Тут что-то не так. Уже и ранее были сообщения на эту тему, не получившие подтверждения. Международное медицинское сообщество даже не комментирует это. Были одиночные публикации, ставящие под сомнения сам факт такой мутации», - отметил специалист.
Ропотребнадзор сообщил о выявлении в России гибрида штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон», названного «дельтакрон». Пока зарегистрировано только шесть случаев - пять в Санкт-Петербурге, один - в Москве.
Для того, чтобы понять насколько новый вариант опасен или наоборот, требуется время, пока мы не увидим его свойства, можно только гадать, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.
«Иногда одной замены достаточно, чтобы сменить хозяина для вируса, как Эбола, например, а иногда и значительное количество замен не приводит к трагическим свойствам. Например, у «омикрона» на пике заболевало по 200 с лишним тысяч человек в день, а умирали не больше 800. Таким образом, летальность составляла 0,4%. В то же время, у Дельты заболевали на пике 25 тысяч, а погибали 1200 – летальность была 3%. Так становится понятно, что к чему. На сегодня, более или менее очевидно, что, раз распространяются варианты омикрона, названные «кентавром» и «ниндзя», они имеют определённые преимущества», - пояснил вирусолог.
Чепурнов также отметил, что коронавирус оказался не настолько сильно привязан к сезонности, хотя осенью может произойти всплеск.
«В прошлом году «дельта» вышла на пик в середине июля. То же самое происходит и сейчас. Вопрос только в том, до каких цифр будет идти рост. Осенью, по идее, ситуация может осложниться, поскольку дети пойдут в школы и сады, это очень мощный «обменный фонд» для коронавируса», - заключил он.
В Роспотребнадзоре уточнили, что вариант коронавируса «дельтакрон» относится к недоминирующим линиям COVID-19 и сейчас не оказывает значимого влияния на эпидемиологическую обстановку. Ни в одной другой стране мира этот вид коронавируса пока не был выявлен. Штамм «дельта» был впервые описан в конце 2020 года и одно время был доминирующим в мире. В течение 2021 года его вытеснил более заразный штамм «омикрон», который вызывает менее тяжелое течение болезни.
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