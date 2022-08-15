Вирусолог допустил снижение уровня заболеваемости COVID-19 в России в ближайшие недели
Заболеваемость коронавирусом в России пойдет на спад в ближайшие одну-две недели, считает академик Российской академии наук (РАН) Сергей Нетесов. Таким прогнозом ученый поделился в беседе с Известиями.
Нетесов отметил, что, судя по динамике заболеваемости COVID-19 в Западной Европе, пик распространения инфекции в РФ вскоре должен пойти на спад.
«Потому что Россия отстает по динамике заболевших от Европы на две-три недели и почти синхронно мы идем по динамике заболеваемости с Турцией, из которой, вернее всего, мы и завозим коронавирус в последние недели», — указал эксперт.
По мнению Нетесова, в России занижены данные по диагностике коронавируса. Эксперт указал, что в России, в отличие от Европы, сложнее сдать ПЦР-тест на COVID-19, из-за этого в стране немало незарегистрированных случаев заболевания, пишет Газета.ру.
Кроме того, академик рассказал, что сейчас в РФ доминируют субварианты омикрон-штамма ВА.4 и ВА.5, которые обладают высокой трансмиссивностью.
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