Вирусолог допустил снижение уровня заболеваемости COVID-19 в России в ближайшие недели

Нетесов отметил, что, судя по динамике заболеваемости COVID-19 в Западной Европе, пик распространения инфекции в РФ вскоре должен пойти на спад.

«Потому что Россия отстает по динамике заболевших от Европы на две-три недели и почти синхронно мы идем по динамике заболеваемости с Турцией, из которой, вернее всего, мы и завозим коронавирус в последние недели», — указал эксперт.

По мнению Нетесова, в России занижены данные по диагностике коронавируса. Эксперт указал, что в России, в отличие от Европы, сложнее сдать ПЦР-тест на COVID-19, из-за этого в стране немало незарегистрированных случаев заболевания, пишет Газета.ру.

Кроме того, академик рассказал, что сейчас в РФ доминируют субварианты омикрон-штамма ВА.4 и ВА.5, которые обладают высокой трансмиссивностью.

