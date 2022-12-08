«Летальные исходы»: Врачи бьют тревогу из-за эпидемии гриппа в России

Попова предупредила, что свиной грипп вызывает большое количество осложнений, летальные исходы случаются среди людей с ослабленным здоровьем. Она подчеркнула, что система здравоохранения готова к приему большого количества пациентов и посоветовала при обнаружении симптомов сразу же обращаться к врачу.

Первые симптомы свиного гриппа могут проявиться спустя пару часов после заражения - слабость, повышение температуры, общее недомогание, неприятные ощущения в носу и горле, отметила она.

О том, что этот сезон станет «особенным» по гриппу врачи начали говорить еще осенью. Накануне иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН предупредил, что в России этот сезон может стать эпидемическим по гриппу впервые за пять лет, при этом растет и заболеваемость коронавирусом.