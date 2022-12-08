«Летальные исходы»: Врачи бьют тревогу из-за эпидемии гриппа в России

Глава Роспотребнадзора заявила, что в Россию пришел вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью. Врачи призывают вакцинироваться и избегать большого скопления людей. 

В этом году в Россию пришел вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это вирус гриппа А (H1N1) пандемического 2009 года, первый раз в девятом году он проявился как грипп, имеющий высокий потенциал распространения. И вызвал пандемию девятого-десятого годов», - объяснила она.

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Попова предупредила, что свиной грипп вызывает большое количество осложнений, летальные исходы случаются среди людей с ослабленным здоровьем. Она подчеркнула, что система здравоохранения готова к приему большого количества пациентов и посоветовала при обнаружении симптомов сразу же обращаться к врачу.

Первые симптомы свиного гриппа могут проявиться спустя пару часов после заражения - слабость, повышение температуры, общее недомогание, неприятные ощущения в носу и горле, отметила она.

О том, что этот сезон станет «особенным» по гриппу врачи начали говорить еще осенью. Накануне иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН предупредил, что в России этот сезон может стать эпидемическим по гриппу впервые за пять лет, при этом растет и заболеваемость коронавирусом.

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«Сейчас активно распространяется далеко не только свиной грипп, но и грипп H2N2, плюс другие ОРВИ и по-прежнему очень распространен коронавирус, заболеваемость будет расти. Думаю, что этот сезон будет высоким, как минимум самым серьезным по ОРВИ и гриппу за последние три года. Есть шансы, что сезон станет эпидемическим по гриппу, поскольку пять лет с момента предыдущей эпидемии гриппа прошло, эти циклы повторяются», - отметил он.

На этом фоне иммунолог дал россиянам несколько советов, которые помогут не разболеться накануне праздников.

«Первый совет – вакцинация от гриппа (не позднее середины декабря) и коронавирусной инфекции (каждые полгода). Что касается остальных инфекций, желательно дистанция, маски в закрытых помещениях, на рабочих местах тоже желательно. Если вы болеете или кто-то из ваших коллег, не нужно ходить на работу, на учебу. По возможности дистанционная работа или учеба. Больше вероятность заразиться в метро и общественных местах, где много людей», - сказал врач.

Онищенко призвал отпраздновать Новый год без массовых мероприятий

Избегать большого скопления людей ранее настоятельно рекомендовал и заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. В пресс-центре НСН он заявил, что из-за распространения гриппа стоило бы отказаться от массовых новогодних мероприятий.

«Совсем скоро мы начинаем готовиться к Новому году, и я бы попросил наши региональные власти воздержаться от организации массовых празднований. Раннее начало распространения реального гриппа спровоцирует рост заболеваемости в крупных городах в период длительных зимних каникул, если они будут сопровождаться массовыми гуляниями», - призвал он.

Он также подтвердил, что протекает грипп достаточно тяжело и напомнил россиянам о необходимости прививаться.

«Он начинается с высокой температуры. Температура держится 4-5 дней, как и положено при гриппе. Особенных симптомов нет – это головная боль, интоксикация, потливость и так далее… Поэтому все меры, которые мы использовали при коронавирусе, должны быть использованы и здесь», - предупредил Онищенко.

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Отдельное внимание в этом вопросе он уделил детям. Онищенко подчеркнул, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением ребенка, который заболел гриппом, назначать препараты должен только врач.

«У каждого ребенка свои особенности. Я вас заклинаю: вызовите врача! Вы можете просмотреть возможные осложнения – а грипп опасен именно осложнениями, в том числе пневмонией», - эмоционально высказался он.

Основными симптомами гриппа у детей, по словам Онищенко, являются повышение температуры до 38-40 градусов, ломота в мышцах, головная боль в лобных областях, слабость и озноб, иногда бывает рвота и диарея.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о распространении гриппа H1N1 (свиной грипп) в 74 регионах России. По данным ведомства, показатель заболеваемости гриппа и ОРВИ за неделю вырос на 23%.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГриппЭпидемияВрачи
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