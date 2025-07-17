Рада утвердила Свириденко на должность премьер-министра Украины

Верховная рада Украины утвердила Юлию Свириденко на пост премьер-министра. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны».

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Ранее Рада освободила от должности экс-премьера Дениса Шмыгаля и отправила в отставку все правительство, пишет RT.

«Рада утвердила Свириденко на должности нового премьера», - говорится в сообщении.

Юлии Свириденко 39 лет, ранее она занимала пост первого вице-премьера — министра экономики.


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ФОТО: AP / ТАСС
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