Рада утвердила Свириденко на должность премьер-министра Украины
17 июля 202512:00
Верховная рада Украины утвердила Юлию Свириденко на пост премьер-министра. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны».
Ранее Рада освободила от должности экс-премьера Дениса Шмыгаля и отправила в отставку все правительство, пишет RT.
«Рада утвердила Свириденко на должности нового премьера», - говорится в сообщении.
Юлии Свириденко 39 лет, ранее она занимала пост первого вице-премьера — министра экономики.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru