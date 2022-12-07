Попова: в этом году в Россию пришел опасный вариант гриппа

В этом году в Россию пришел тот вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости.

«Это вирус гриппа А (H1N1) пандемического 2009 года, первый раз он проявился как грипп, имеющий высокий потенциал распространения. И вызвал пандемию 2009-2010 годов», - рассказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия».

По её словам, к сожалению, этот вариант вызывает большое количество осложнений, нередки летальные исходы для этого вируса гриппа среди ослабленных людей.