Попова: в этом году в Россию пришел опасный вариант гриппа

В этом году в Россию пришел тот вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости.

«Это вирус гриппа А (H1N1) пандемического 2009 года, первый раз он проявился как грипп, имеющий высокий потенциал распространения. И вызвал пандемию 2009-2010 годов», - рассказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия».

По её словам, к сожалению, этот вариант вызывает большое количество осложнений, нередки летальные исходы для этого вируса гриппа среди ослабленных людей.

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«Теперь если в классе не приходят на занятия больше 20% учеников, то этот класс нужно отпускать на дистанционное образование, нужно разобщать. Чтоб дети дальше не передавали друг другу инфекцию и не заражались», - добавила глава Роспотребнадзора.

Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН заявил, что на фоне «высокого» сезона гриппа и коронавируса необходимо соблюдать меры предосторожности.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ГриппВирусРоспотребнадзорАнна Попова
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