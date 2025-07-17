Заноза и манипулятор: Израиль готов расколоть Сирию без разрешения от Трампа
Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов заявил НСН, что устами властей Сирии сегодня говорит турецкий лидер Эрдоган, Трамп хочет перемирия в регионе, а Нетаньяху не собирается откладывать планы по расколу.
Израиль продолжит операцию по обособлению сирийского юга в пользу создания там лояльного себе буфера в лице друзов, несмотря на «сопротивление» США и Турции, заявил НСН эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что народ его страны не боится войны и готов сражаться за свое достоинство. Армия обороны Израиля накануне атаковала центр Дамаска из-за нападков на друзскую общину в эс-Сувейде. Балмасов обрисовал возможные сценарии в регионе.
«Сирии иногда лучше молчать, ведь речь идет о противостоянии с Израилем. Но здесь устами властей Сирии, возможно, говорит турецкая разведка. Господин аш-Шараа давно похож на куклу, где есть суфлер, здесь прослеживается рука Эрдогана. Говорить они могут что угодно, но Турция пока не готова схватиться с Израилем. Издержки чрезвычайно высоки. Пример Ирана печальный, им теперь придется восстанавливать инфраструктуру и честь. Ахмед аш-Шараа выходец из запрещенной группировки, что ему еще говорить? Он хотел показать мощь своих ребят, но не получилось – отхватили и от друзов, и от Израиля. Израиль говорит меньше, но действует активнее. Израиль продолжит операцию по обособлению сирийского юга в пользу создания там лояльного себе буфера в лице друзов. У Израиля много сил на это: хватило сил и Газу уничтожать, и свой стратегический север защищать», - объяснил он.
При этом Балмасов подчеркнул, что многое будет зависеть от позиции американского лидера Дональда Трампа, который хочет перемирия в Сирии.
«Здесь вопрос только в том, как будет вести себя Трамп. Дело в том, что Израиль из стратегического партнера превращается в занозу. Это страна, которую бросить нельзя, Израиль считался единственным гарантированным союзников США долгие годы. С другой стороны, Израиль создает все больше проблем Вашингтону. Нетаньяху знает все слабости Трампа. Есть версии, что у него есть какой-то компромат. С другой стороны, бесконечно торговать израильскими интересами у американцев не получится. Для Израиля это противостояние – вопрос выживания, страна маленькая, простреливается с любой из сторон. А для Трампа Сирия – это дополнительный бонус себе в копилку достижений. США хотели заключить соглашение с Сирией, чтобы всем было спокойно и хорошо, а здесь кто-то пытается эту схему рушить. Конечно, здесь возвращаемся к манипулятору Эрдогану, который пытается рушить эти схемы. В Сирии давно случился раскол, еще при Асаде. Единой Сирии нет уже с 2012-2013 годов», - подытожил собеседник НСН.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после удара ЦАХАЛ по Дамаску призвал подумать, «кто здесь настоящий террорист», передает «Радиоточка НСН».
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