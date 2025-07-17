Израиль продолжит операцию по обособлению сирийского юга в пользу создания там лояльного себе буфера в лице друзов, несмотря на «сопротивление» США и Турции, заявил НСН эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что народ его страны не боится войны и готов сражаться за свое достоинство. Армия обороны Израиля накануне атаковала центр Дамаска из-за нападков на друзскую общину в эс-Сувейде. Балмасов обрисовал возможные сценарии в регионе.