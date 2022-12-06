«Маски и дистанционка»: Россиян предупредили об эпидемии гриппа

«Сейчас активно распространяется далеко не только свиной грипп, но и грипп H2N2, плюс другие ОРВИ и по-прежнему очень распространен коронавирус, заболеваемость будет расти. Думаю, что этот сезон будет высоким, как минимум самым серьезным по ОРВИ и гриппу за последние три года. Есть шансы, что сезон станет эпидемическим по гриппу, поскольку пять лет с момента предыдущей эпидемии гриппа прошло, эти циклы повторяются», - отметил он.

На этом фоне иммунолог дал россиянам несколько советов, которые помогут не разболеться накануне праздников.

«Первый совет – вакцинация от гриппа (не позднее середины декабря) и коронавирусной инфекции (каждые полгода). Что касается остальных инфекций, желательно дистанция, маски в закрытых помещениях, на рабочих местах тоже желательно. Если вы болеете или кто-то из ваших коллег, не нужно ходить на работу, на учебу. По возможности дистанционная работа или учеба. Сейчас правильный паттерн поведения – это встречать курьера в маске, а потом помыть руки после открытия посылки, свести общение к минимуму. Больше вероятность заразиться в метро и общественных местах, где много людей», - рассказал собеседник НСН.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что необходимо отказаться от массовых новогодних мероприятий из-за распространения гриппа.

