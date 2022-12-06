«Маски и дистанционка»: Россиян предупредили об эпидемии гриппа

Иммунолог Николай Крючков заявил НСН, что на фоне «высокого» сезона гриппа и коронавируса необходимо соблюдать меры предосторожности. 

В России этот сезон может стать эпидемическим по гриппу впервые за пять лет, также растет заболеваемость коронавирусом, заявил иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о распространении гриппа H1N1 (свиной грипп) в 74 регионах России. По данным ведомства, показатель заболеваемости гриппа и ОРВИ за неделю вырос на 23%. Крючков предупредил, что этот сезон станет самым серьезным по ОРВИ за последние три года.

Онищенко призвал отпраздновать Новый год без массовых мероприятий

«Сейчас активно распространяется далеко не только свиной грипп, но и грипп H2N2, плюс другие ОРВИ и по-прежнему очень распространен коронавирус, заболеваемость будет расти. Думаю, что этот сезон будет высоким, как минимум самым серьезным по ОРВИ и гриппу за последние три года. Есть шансы, что сезон станет эпидемическим по гриппу, поскольку пять лет с момента предыдущей эпидемии гриппа прошло, эти циклы повторяются», - отметил он.

На этом фоне иммунолог дал россиянам несколько советов, которые помогут не разболеться накануне праздников.

«Первый совет – вакцинация от гриппа (не позднее середины декабря) и коронавирусной инфекции (каждые полгода). Что касается остальных инфекций, желательно дистанция, маски в закрытых помещениях, на рабочих местах тоже желательно. Если вы болеете или кто-то из ваших коллег, не нужно ходить на работу, на учебу. По возможности дистанционная работа или учеба. Сейчас правильный паттерн поведения – это встречать курьера в маске, а потом помыть руки после открытия посылки, свести общение к минимуму. Больше вероятность заразиться в метро и общественных местах, где много людей», - рассказал собеседник НСН.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что необходимо отказаться от массовых новогодних мероприятий из-за распространения гриппа.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусГриппЗащитная маска
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры