«Маски и дистанционка»: Россиян предупредили об эпидемии гриппа
Иммунолог Николай Крючков заявил НСН, что на фоне «высокого» сезона гриппа и коронавируса необходимо соблюдать меры предосторожности.
В России этот сезон может стать эпидемическим по гриппу впервые за пять лет, также растет заболеваемость коронавирусом, заявил иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о распространении гриппа H1N1 (свиной грипп) в 74 регионах России. По данным ведомства, показатель заболеваемости гриппа и ОРВИ за неделю вырос на 23%. Крючков предупредил, что этот сезон станет самым серьезным по ОРВИ за последние три года.
«Сейчас активно распространяется далеко не только свиной грипп, но и грипп H2N2, плюс другие ОРВИ и по-прежнему очень распространен коронавирус, заболеваемость будет расти. Думаю, что этот сезон будет высоким, как минимум самым серьезным по ОРВИ и гриппу за последние три года. Есть шансы, что сезон станет эпидемическим по гриппу, поскольку пять лет с момента предыдущей эпидемии гриппа прошло, эти циклы повторяются», - отметил он.
На этом фоне иммунолог дал россиянам несколько советов, которые помогут не разболеться накануне праздников.
«Первый совет – вакцинация от гриппа (не позднее середины декабря) и коронавирусной инфекции (каждые полгода). Что касается остальных инфекций, желательно дистанция, маски в закрытых помещениях, на рабочих местах тоже желательно. Если вы болеете или кто-то из ваших коллег, не нужно ходить на работу, на учебу. По возможности дистанционная работа или учеба. Сейчас правильный паттерн поведения – это встречать курьера в маске, а потом помыть руки после открытия посылки, свести общение к минимуму. Больше вероятность заразиться в метро и общественных местах, где много людей», - рассказал собеседник НСН.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что необходимо отказаться от массовых новогодних мероприятий из-за распространения гриппа.
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