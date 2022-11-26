Мурашко прогнозирует быстрое распространение свиного гриппам
Из-за активного распространения свиного гриппа (H1N1) в наступившем сезоне вакцинация приобретает большое значение, считает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом он заявил на Армянско-Российском форуме по здравоохранению, передает РИА Новости.
«Сейчас в этом сезоне активно стал распространяться грипп H1N1, плюс риносинцитиальный вирус, аденовирусная инфекция, поэтому профилактическое направление - вакцинация против гриппа, против ковид-инфекции, против пневмококковой инфекции - все это имеет значение»,- сказал министр.
Он рекомендовал еще не прошедшим вакцинацию от гриппа россиянам привиться. Также Мурашко посоветовал сделать ревакцинацию тем, кто прививался от коронавируса более 6 месяцев назад.
Министр напомни, что российский препарат «Спутник», который применяется уже интраназально, способен также оказать профилактику аденовирусной инфекции.
Ранее иммунолог Николай Крючков в эфире НСН заявил, что, если в ближайшее время уровень патогенности и летальности коронавируса не изменится, предстоящий сезон можно будет назвать проблемным, но не катастрофическим.
«Вспышка будет, но не факт, что мы будем знать реальные данные о заболеваемости и смертности. Сейчас эти цифры существенно занижаются, в том числе из-за того, что мы гораздо реже стали проводить ПЦР-тестирования, да и темы на первом плане сейчас совсем другие. Полагаю, мы придем к половинным максимумам омикрон-волны начала 2022 года, когда официально регистрировалось более 200 тысяч случаев ежедневно. Следовательно, фактическая заболеваемость зимой у нас будет на уровне более 100 тысяч человек в день. Если уровень патогенности и летальности не изменится, то мы получим хоть и проблемный сезон, но не настолько катастрофический, как предыдущие два», — подытожил врач.
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