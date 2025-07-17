В Италии 19-летний велогонщик погиб во время соревнований

Велогонщик Самуэле Привитера погиб в результате падения на велогонке среди спортсменов до 23 лет «Джиро Делла Валь д'Аоста». Об этом рассказали в пресс-службе соревнований.

Инцидент произошел в муниципалитете Понтей в Италии. Девятнадцатилетний спортсмен попал в аварию в ходе первого этапа многодневной гонки.

«Ему была оказана оперативная медицинская помощь, спортсмена доставили в больницу, где он, к сожалению, скончался. Обстоятельства аварии до сих пор не определены», - отметили в пресс-службе.

Организаторы отменили второй этап гонки, однако третий состоится 18 июля. Перед стартом будет объявлена минута молчания.

Ранее в Башкортостане в результате ДТП погиб многократный чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников, пишет RT.

