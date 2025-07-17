Россия передала Украине еще тысячу тел военных ВСУ
Россия передала Украине еще тысячу тел украинских солдат в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле. Об этом заявил помощник российского президента, глава делегации страны на переговорах с Киевом Владимир Мединский.
«В продолжение договоренностей "Стамбула" передали сегодня Украине еще 1 тысячу тел солдат ВСУ», - написал политик в Telegram.
При этом российская сторона получила от Украины 19 тел бойцов Вооруженных сил РФ.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Москва продолжает работу по дальнейшим обменам с Украиной, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru