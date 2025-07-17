Украина готовит провокацию с выбросом аммиака на предприятии в районе Новотроицкого в Донецкой Народной Республике и планирует обвинить Россию в техногенной катастрофе. Об этом заявил начальник войск химической, радиационной и биологической защиты Вооруженных сил РФ Алексей Ртищев, передает Минобороны.

«Опираясь на поддержку западных кураторов, киевский режим не отказался от реализации... тактики ведения боевых действий методом «химического пояса», который заключается в расстановке и подрыве емкостей с токсичными химикатами в районах боевых действий российских войск», - указал Ртищев.

Украинская сторона готовит очередную провокацию по этому сценарию: 3 июля был установлен факт размещения ВСУ антенно-мачтового оборудования в крупном распределительном пункте аммиака в районе Новотроицкого. Как отметил Ртищев, это объект опасности первого класса, при его поражении в окружающую среду может попасть свыше 550 тонн жидкого аммиака.

Киев рассчитывает обвинить Россию в «умышленном создании техногенной катастрофы» и нанести стране репутационный ущерб. Ртищев напомнил, что использование объекта повышенной опасности в военных целях нарушает нормы международного гуманитарного права.

Ранее Нидерланды обвинили российскую сторону в применении химического оружия на Украине, опираясь на фейки Киева, пишет RT.

