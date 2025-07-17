Минобороны: Киев готовит провокацию с аммиаком на предприятии в ДНР
Украина готовит провокацию с выбросом аммиака на предприятии в районе Новотроицкого в Донецкой Народной Республике и планирует обвинить Россию в техногенной катастрофе. Об этом заявил начальник войск химической, радиационной и биологической защиты Вооруженных сил РФ Алексей Ртищев, передает Минобороны.
«Опираясь на поддержку западных кураторов, киевский режим не отказался от реализации... тактики ведения боевых действий методом «химического пояса», который заключается в расстановке и подрыве емкостей с токсичными химикатами в районах боевых действий российских войск», - указал Ртищев.
Украинская сторона готовит очередную провокацию по этому сценарию: 3 июля был установлен факт размещения ВСУ антенно-мачтового оборудования в крупном распределительном пункте аммиака в районе Новотроицкого. Как отметил Ртищев, это объект опасности первого класса, при его поражении в окружающую среду может попасть свыше 550 тонн жидкого аммиака.
Киев рассчитывает обвинить Россию в «умышленном создании техногенной катастрофы» и нанести стране репутационный ущерб. Ртищев напомнил, что использование объекта повышенной опасности в военных целях нарушает нормы международного гуманитарного права.
Ранее Нидерланды обвинили российскую сторону в применении химического оружия на Украине, опираясь на фейки Киева, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Гусев анонсировал законопроект о ценах на проезд в такси с детьми
- Минобороны: Киев готовит провокацию с аммиаком на предприятии в ДНР
- Певец Бердников рассказал, какими льготами для многодетных семей пользуется
- Миронов представил цифровой помощник семьям «Мамин бот»
- Ряд районов Калининградской области остались без света из-за аварии на ТЭЦ
- В Ираке более 60 человек погибли при пожаре в гипермаркете
- В Воронеже задержали диверсанта, готовившего теракт на объекте энергетики
- Интервью, музыка и мемы: В Госдуме развеяли «жуткие слухи» о штрафах за контент
- СМИ: В Египте российским туристам запретили купаться в море, пригрозив застрелить
- В Брянской области украинские БПЛА атаковали свинокомплекс
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru