СМИ: Вашингтон сомневается в успехе контрнаступления Киева

США считают, что ожидаемое наступление украинских войск «значительно не дотянет» до первоначальных целей Киева. Об этом пишет The Washington Post.

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Издание ссылается на попавшие в Сеть секретные документы, в которых говорится о недостатках формирования и обеспечения ВСУ. Вашингтон считает высокой вероятность того, что наступление обернется для Киева лишь «скромными территориальными приобретениями». Это не соответствует публичным заявлениям администрации Соединенных Штатов о «жизнеспособности» украинской армии, указывает телеканал «360».

The Washington Post отмечает, что такая оценка ситуации может придать смелости критикам, считающим, что Вашингтон и союзники по НАТО должны делать больше для урегулирования конфликта мирным путем.

В опубликованных после утечки секретных документах говорится, что стратегия Украины выстроена вокруг возвращения территорий на востоке и одновременного продвижения к югу, чтобы перерезать сухопутный мост РФ в Крым, пишет Газета.ру. При этом отмечается, что потенциал российской обороны на фоне «недостатков украинской подготовки и поставок боеприпасов» может затормозить прогресс и усугубить потери ВСУ.

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Фото: telegram.org
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