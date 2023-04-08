Кадыров раскрыл выгоду для российских военных от контрнаступления ВСУ

«Наоборот, контрнаступление украинских сатанистов и натовских наёмников нам будет на руку по всем пунктам. Ну и как вишенка на торте - трофеи, образцы иностранной техники, толпы пленных, которые на камеру как всегда окажутся военными поварами или электриками», — написал чеченский лидер.

Он отметил, что позиции ВС РФ «выгодные, укрепленные», а украинским военным для контрнаступления потребуются большие ресурсы. По словам главы Чечни, огромные потери с украинской стороны просто неизбежны.

Ранее депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай заявил «Радиоточке НСН», что заявления Киева о готовности к переговорам по Крыму – попытка напугать россиян перед наступлением ВСУ, которого сам же Киев и боится.

