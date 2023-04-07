На Запорожье подготовили эшелонированную линию обороны к наступлению ВСУ

Эшелонированную линию обороны в Запорожской области подготовили к отражению запланированного Украиной контрнаступления. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире канала «Соловьев Live».

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Он отметил, что она состоит, в частности, из противотанковых сооружений и минных полей. По словам Рогова, «легкой прогулкой» для ВСУ это точно не будет.

Ранее Владимир Рогов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отмечал, что ВСУ начнут наступление массированными ударами по штабам из управляемых снарядов высокой точности. Затем, указывал он, они планируют нарушить логистические цепочки.

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ФОТО: РИА Новости
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