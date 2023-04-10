Российские силовики взяли под контроль 75% Артемовска

Пушилин: российские войска контролируют 75% Артемовска

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияВСУ

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