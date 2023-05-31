«Жижа, вбросы и рой беспилотников!»: Украину заподозрили в «ползучем контрнаступлении»

НАСТУПЛЕНИЕ ИЛИ «СМЫТЫЕ ПЛАНЫ»?

Накануне наступления лета в США решили ускорить вечно откладывающееся «контрнаступление Киева».

«В ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев», — заявил объявленный Россией в розыск американский сенатор Линдси Грэм изданию Politico, отметив, что уже начались удары, которые растягивают российскую оборону.

Со своей стороны, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сказал CNN, что ВСУ перейдут в наступление «этим летом». При этом он не смог ответить на уточняющий вопрос о «конкретных сроках».

Вместе с тем врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что «ползучее контрнаступление» уже началось.

«Есть такое предположение, что само ползучее контрнаступление Украина уже начинает предпринимать», — сказал Гагин в эфире Первого канала, указав на предвестников: активизацию украинских диверсионных групп и артиллерии.

Со своей стороны, глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал высказывания Грэма вбросом.

«Это все составляющая информационно-психологической спецоперации, чтобы снизить нашу степень готовности и восприятия информации о рисках действий, усыпить бдительность и затем воспользоваться эффектом внезапности», - сказал Рогов РИА Новости, добавив, что вместо ответов на «информационные вбросы» надо быть готовыми к контрнаступлению противника в любой момент.

Вместе с тем Рогов указал, что весенний дождь «смыл планы нацистов» об атаке в Запорожской области.

«В Мелитополе мокро! Практически на всей освобождённой части Запорожской области прошёл проливной весенний дождь. Он в очередной раз смыл планы нацистов на скорое наступление и напитал южнорусскую запорожскую землю живительной влагой, столь необходимой для хорошего урожая», - написал он в Telegram 31 мая днем.