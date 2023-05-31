«Жижа, вбросы и рой беспилотников!»: Украину заподозрили в «ползучем контрнаступлении»
Рогозин назвал 31 мая последним днем подготовки Киева, Вашингтон обещает «впечатляющую демонстрацию», при этом планам «сатанистов» могут помешать весенние дожди и грязь.
Последний день весны наполнился слухами о грядущем летнем контрнаступлении Украины, которое пророчат в Киеве и Вашингтоне.
На этом фоне в России звучат призывы к мобилизации и введению военного положения, которые остудил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава Чечни Рамзан Кадыров и вовсе заявил, что его бойцы уже пошли в атаку на «сатанистов», а в Минобороны России отчитались об уничтожении «последнего боевого корабля» ВМС Украины.
НАСТУПЛЕНИЕ ИЛИ «СМЫТЫЕ ПЛАНЫ»?
Накануне наступления лета в США решили ускорить вечно откладывающееся «контрнаступление Киева».
«В ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев», — заявил объявленный Россией в розыск американский сенатор Линдси Грэм изданию Politico, отметив, что уже начались удары, которые растягивают российскую оборону.
Со своей стороны, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сказал CNN, что ВСУ перейдут в наступление «этим летом». При этом он не смог ответить на уточняющий вопрос о «конкретных сроках».
Вместе с тем врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что «ползучее контрнаступление» уже началось.
«Есть такое предположение, что само ползучее контрнаступление Украина уже начинает предпринимать», — сказал Гагин в эфире Первого канала, указав на предвестников: активизацию украинских диверсионных групп и артиллерии.
Со своей стороны, глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал высказывания Грэма вбросом.
«Это все составляющая информационно-психологической спецоперации, чтобы снизить нашу степень готовности и восприятия информации о рисках действий, усыпить бдительность и затем воспользоваться эффектом внезапности», - сказал Рогов РИА Новости, добавив, что вместо ответов на «информационные вбросы» надо быть готовыми к контрнаступлению противника в любой момент.
Вместе с тем Рогов указал, что весенний дождь «смыл планы нацистов» об атаке в Запорожской области.
«В Мелитополе мокро! Практически на всей освобождённой части Запорожской области прошёл проливной весенний дождь. Он в очередной раз смыл планы нацистов на скорое наступление и напитал южнорусскую запорожскую землю живительной влагой, столь необходимой для хорошего урожая», - написал он в Telegram 31 мая днем.
ПРОРОЧЕСТВА РОГОЗИНА И НЕТЕРПЕЛИВЫЙ «АХМАТ»
На этом фоне находящийся на передовой глава научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин, предположил, что сегодня последний день подготовки к наступлению Украины.
«Судя по всему, сегодня, 31 мая в Киеве завершается планирование стратегической наступательной операции против Армии России. Наблюдаем прибытие в столицу Украины большого числа командиров частей и соединений ВСУ, вызванных с фронта, очевидно, для участия в итоговых мероприятиях военного планирования. На фронте, тем временем, ВСУ методично наносит удары по нашим штабам и тыловой инфраструктуре, а также по "материковой России" для сковывания наших резервов», - написал Рогозин в Telegram.
Он также указал, как могут развиваться события.
«Полагаем, что основной удар будет нанесен в стык наших армий с расчетом на достижение фактора дезорганизации оборонительных усилий в условиях нарушения связи и координации действий соседних подразделений, относящихся к различным соединениям и военным округам. Ожидаем массированный артиллерийско-ракетный удар, налёт роев БПЛА и последующие попытки прорвать нашу первую линию механизированными колоннами и пехотой», - сказал Рогозин, добавив, что сейчас наступление невозможно из-за дождей, «превративших пашню в жижу». В подтверждение он обнародовал видео с залитыми водой окопами.
Тем временем основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин призвал довести число мобилизованных до 2 млн человек. Со своей стороны, глава Чечни Рамзан Кадыров, предложивший 30 мая ввести в стране военное положение из-за атаки Москвы беспилотниками, заявил сегодня, что «Ахмату» надоело ждать, и он пошел в атаку.
«В отличие от европейских и украинских СМИ, которые пытались страшить нас несколько месяцев фантастическим и ужасающим наступлением, мы не будем ничего анонсировать. Вместо этого сообщаю: не дождавшись натовско-украинского наступления, началось наступление подразделений "Ахмат". Нам надоело ждать. Сатанисты понесут заслуженное наказание», - написал Рамзан Ахматович в Telegram, уточнив, что произошла передислокация и зоной ответственности чеченских подразделений теперь стала ДНР.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Кадырова о военном положении, сказал, что таких планов нет.
«Это целиком и полностью прерогатива высшей федеральной власти, никаких решений на этот счет не принималось, и никаких обсуждений на этот счет не ведется», – сказал Песков.
Вместе с тем, в Минобороны РФ заявили в среду, что 29 мая в результате удара высокоточным оружием по порту Одессы был уничтожен «последний боевой корабль» ВМС Украины «Юрий Олефиренко».
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