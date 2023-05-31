«Месть, трибунал, военное положение»: Киев получит «жестокий» ответ за атаку на Москву
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал ввести в России военное положение, чтобы «смести террористическую ячейку» на Украине. Он сообщил, что бойцы «Ахмат» уже отправляются в ДНР.
Украинские беспилотники атаковали Москву и Подмосковье 30 мая. По данным Минобороны РФ, в атаке было задействовано восемь беспилотников самолетного типа, все БПЛА поражены, три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Также пять беспилотников сбиты в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С».
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что серьезно пострадавших в результате атаки беспилотников на Москву нет. Как отметил градоначальник, из-за атаки дронов в нескольких зданиях зафиксированы незначительные повреждения.
К вечеру он сообщил, что жителям поврежденных в результате атаки дронов домов оказали всю необходимую помощь.
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киев не имеет «прямого отношения» к произошедшему.
ПОЩЕЧИНА И ИДЕНТИФИКАЦИЯ
При этом генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев в беседе с НСН заявил, что беспилотники легко могли пролететь порядка 700 километров с украинской стороны.
«От территории Украины до центра порядка 700 километров, ровно столько же с территории Прибалтики. Для беспилотника самолетного типа это мелочь. Он спокойно пролетает эти 700 километров, и тысячу, и две тысячи километров с приличным грузом. Скорее всего, они оттуда и полетели. Другой вопрос, почему, пока они летели, их не сняли по дороге. Цель Киева – посеять панику, никакого ущерба гигантского не будет, но это пощечина нам. Нельзя этого допускать», - отметил Бабинцев.
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По его словам, системы ПВО не могут отличить свой беспилотник от чужого, что не позволяет «снимать» все, что перелетает границу. Бабинцев отметил, что нужна комплексная система мер.
С ним согласился основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RUNAVIA Андрей Патраков, который сказал НСН, что несколько лет в России выделяли деньги на систему идентификации дронов, но результаты не представлены до сих пор.
«ЭРА-ГЛОНАСС, насколько я знаю, является системой позиционирования, а далеко не только эта задача требуется, чтобы понять летит правильный или беспилотник-нарушитель. Пока на практике это не реализовано. У меня нет информации, что у ЭРА-ГЛОНАСС есть какое-то готовое решение по идентификации беспилотников. На протяжении нескольких лет выделялись бюджетные деньги фонда Национальной технологической инициативы в рамках направления «АэроНЕТ» – как минимум 430 миллионов рублей на разработку подобной системы RUTM компании «Астра» (входит в ассоциацию «Аэронекст»). Однако результатов до сих пор не предъявлено. В США с 2020 года есть обязательства установки на легких самолетах систем идентификации, которые позволяют наблюдать за полетами, в прошлом году ввели удаленную идентификацию для беспилотников. В России нормативной базы даже нет под это», - объяснил он.
GPS, «ТРИБУНАЛ» И ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
На этом тревожном фоне прозвучало сразу несколько предложений. Так, депутат Госдумы Артем Метелев после массовой атаки беспилотников предложил отключить GPS. По его словам, «все машины и телефоны все равно оборудованы системой ГЛОНАСС».
Но аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил в беседе с НСН, что отключение GPS не решит проблему с проникновением дронов, поскольку на больших беспилотниках может использоваться инерциальная навигационная система.
«Отключение GPS никак не решит проблемы с атаками беспилотников. Они сегодня просто запускаются в направлении Москвы, зачастую не имея никаких координат», - отметил он.
Со своей стороны, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН заявил, что необходимо немедленно призвать к ответственности всех, кто публикует видео работы систем ПВО в Москве.
«Прям на месте арестовывать или находить этих людей и сразу же, что называется, под трибунал. Что они делают? Это безопасность страны, это безопасность Москвы, в игрушки играют. Срочно разыскать всех этих людей, не ведают, что творят, идиоты просто! За этот идиотизм нужно жестко наказывать», - эмоционально заявил он.
Категоричнее всех в своих предложениях был глава Чечни Рамзан Кадыров, который на фоне провокаций Киева призвал ввести в России военное положение и использовать все силы для того, чтобы «смести террористическую ячейку» на Украине. Он отметил, что утренняя атака дронами по российской столице не имела ни тактического, ни стратегического и даже психологического смысла. Политик назвал киевские власти террористами, которые используют соответствующие методы.
«Меры реагирования на подобные попытки атаковать не должны быть жёсткие - они должны быть жестокие. Мы защищаем наших граждан, и тут не надо цацкаться и церемониться. Напоследок немного забегу вперёд, но подробностей не раскрою. Скоро покажем в зоне СВО, что такое месть в полном смысле слова», - подытожил он.
Позже Кадыров сообщил, что спецназ «Ахмат» передислоцировался и готовится к активным боевым действиям на донецком направлении.
«Друзья, чеченские подразделения получили новый приказ о передислокации сил. Зоной ответственности становятся территории Донецкой Народной Республики. Согласно приказу, бойцы чеченских подразделений должны приступить к активным боевым действиям и освободить целый ряд населенных пунктов», - написал он.
ПРОВОКАЦИИ И ЛИЦЕМЕРИЕ
В Кремле традиционно отреагировали на действия Киева более сдержанно, но предупредили о возможном «зеркальном ответе».
Президент России Владимир Путин заявил, что система ПВО Москвы сработала штатно, отражая атаку беспилотников утром 30 мая.
«Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно. Хотя есть над чем работать. Мы сталкивались с такой проблемой на базе Хмеймим в Сирии. Масштаб, конечно, несопоставим. Понятно, что нам нужно делать. Но меня больше беспокоит то, что они провоцируют нас на зеркальный ответ. Посмотрим, что можно с этим сделать. Граждане Украины должны знать, к чему подталкивает нынешнее руководство страны», - заявил Путин.
Министерство иностранных дел России выступило со специальным заявлением в связи с попыткой террористических атак по столичному региону с помощью беспилотных летательных аппаратов. На Смоленской площади «решительно осудили» эти действия. Как указано на сайте внешнеполитического ведомства, Россия оставляет за собой право принять самые жесткие ответные меры.
Там также назвали «лицемерием» утверждения Запада о том, что украинские власти не будут применять поставляемое вооружение по территории Российской Федерации.
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