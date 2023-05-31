«Месть, трибунал, военное положение»: Киев получит «жестокий» ответ за атаку на Москву

По его словам, системы ПВО не могут отличить свой беспилотник от чужого, что не позволяет «снимать» все, что перелетает границу. Бабинцев отметил, что нужна комплексная система мер.

С ним согласился основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RUNAVIA Андрей Патраков, который сказал НСН, что несколько лет в России выделяли деньги на систему идентификации дронов, но результаты не представлены до сих пор.

«ЭРА-ГЛОНАСС, насколько я знаю, является системой позиционирования, а далеко не только эта задача требуется, чтобы понять летит правильный или беспилотник-нарушитель. Пока на практике это не реализовано. У меня нет информации, что у ЭРА-ГЛОНАСС есть какое-то готовое решение по идентификации беспилотников. На протяжении нескольких лет выделялись бюджетные деньги фонда Национальной технологической инициативы в рамках направления «АэроНЕТ» – как минимум 430 миллионов рублей на разработку подобной системы RUTM компании «Астра» (входит в ассоциацию «Аэронекст»). Однако результатов до сих пор не предъявлено. В США с 2020 года есть обязательства установки на легких самолетах систем идентификации, которые позволяют наблюдать за полетами, в прошлом году ввели удаленную идентификацию для беспилотников. В России нормативной базы даже нет под это», - объяснил он.

GPS, «ТРИБУНАЛ» И ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

На этом тревожном фоне прозвучало сразу несколько предложений. Так, депутат Госдумы Артем Метелев после массовой атаки беспилотников предложил отключить GPS. По его словам, «все машины и телефоны все равно оборудованы системой ГЛОНАСС».

Но аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил в беседе с НСН, что отключение GPS не решит проблему с проникновением дронов, поскольку на больших беспилотниках может использоваться инерциальная навигационная система.

«Отключение GPS никак не решит проблемы с атаками беспилотников. Они сегодня просто запускаются в направлении Москвы, зачастую не имея никаких координат», - отметил он.

Со своей стороны, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН заявил, что необходимо немедленно призвать к ответственности всех, кто публикует видео работы систем ПВО в Москве.

«Прям на месте арестовывать или находить этих людей и сразу же, что называется, под трибунал. Что они делают? Это безопасность страны, это безопасность Москвы, в игрушки играют. Срочно разыскать всех этих людей, не ведают, что творят, идиоты просто! За этот идиотизм нужно жестко наказывать», - эмоционально заявил он.