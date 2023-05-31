Минобороны РФ подтвердило уничтожение последнего боевого корабля ВМС Украины «Юрий Олефиренко»

Накануне репортер ВГТРК Андрей Руденко со ссылкой на украинский источник сообщал, что средний десантный корабль ВМС Украины «Юрий Олефиренко» был уничтожен при ударе по объектам в порту Одессы.

Российское оборонное ведомство уточнило, что корабль был уничтожен 29 мая в результате удара по месту стоянки военных кораблей в Одессе.

Ранее стало известно, что в Одесской области прогремели взрывы, на территории портовой инфраструктуры Одессы произошел пожар, напоминает «Радиоточка НСН».

