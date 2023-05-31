В ДНР заявили о начале «ползучего контрнаступления» Украины

Украина начала «ползучее контрнаступление». Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин в эфире Первого канала.

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По его словам, противник активизировал работу артиллерии и диверсантов.

«Оживление фронта с той стороны, активизация работы диверсионно-разведывательных групп, активная работа артиллерии с той стороны - это предпосылки к этому наступлению», — указал Гагин.

На минувшей неделе советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ начали контрнаступление против армии России. По его словам, украинские солдаты проводят отдельные операции.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев утвердил сроки начала контрнаступления ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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