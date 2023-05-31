Песков: Обсуждений о введении военного положения в России не ведется
31 мая 202312:54
Введение военного положения по всей России не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал ввести военное положение в стране и использовать все силы, чтобы «смести террористическую ячейку» на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Как отметил Песков, никаких решений на этот счет не принималось.
«Это целиком и полностью прерогатива высшей федеральной власти ... никаких обсуждений на этот счет не ведется», — подчеркнул представитель Кремля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru