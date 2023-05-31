Сенатор Грэм: Зеленский проинформировал о планах контрнаступления
Украинский лидер Владимир Зеленский ознакомил с планами по проведению контрнаступления сенатора Соединенных Штатов Линдси Грэма, сообщил парламентарий изданию Politico.
По его словам, Киев провела для него «подробный разбор» военных планов. Грэм отметил, что в ближайшие дни можно будет увидеть «довольно впечатляющую демонстрацию мощи украинцев».
Отмучается, что первоначально Киев должен сосредоточиться на «возвращении некоторых стратегически важных позиций».
Ранее командующий Сухопутными войсками Украины заявил о скором наступлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru