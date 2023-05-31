Сенатор Грэм: Зеленский проинформировал о планах контрнаступления

Украинский лидер Владимир Зеленский ознакомил с планами по проведению контрнаступления сенатора Соединенных Штатов Линдси Грэма, сообщил парламентарий изданию Politico.

Зеленский заявил об утверждении сроков начала контрнаступления армии

По его словам, Киев провела для него «подробный разбор» военных планов. Грэм отметил, что в ближайшие дни можно будет увидеть «довольно впечатляющую демонстрацию мощи украинцев».

Отмучается, что первоначально Киев должен сосредоточиться на «возвращении некоторых стратегически важных позиций».

Ранее командующий Сухопутными войсками Украины заявил о скором наступлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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