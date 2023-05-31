«Стоял у стенки – теперь на дне»: Последний боевой корабль Украины оказался непригодным
Капитан первого ранга Василий Фатигаров в разговоре с НСН рассказал о современных реалиях военно-морского флота Украины.
Последний боевой корабль военно-морских сил Украины «Юрий Олефиренко», уничтоженный российской армией, никаких боевых задач не выполнял, рассказал НСН капитан первого ранга, военный журналист Василий Фатигаров.
Ранее Минобороны России подтвердило уничтожение последнего боевого корабля ВМС Украины – десантного корабля «Юрий Олефиренко». Это произошло 29 мая в результате удара по месту стоянки военных кораблей в Одессе.
«Не было у Украины никаких боевых кораблей – стоял металлолом у стенки. Боевые задачи он выполнять не мог. Да, стояло что-то непонятное. На всякий случай ликвидировали. У него, я так понимаю, боекомплект сдетонировал. Поэтому его порвало на части, утонул. Ну, собственно, и все. А флота Украины как такового-то и не было. У них был один более-менее боевой пароход – «Гетман Сагайдачный», так они его сами в начале специальной военной операции сами подтопили», - сказал он.
Собеседника позабавили амбиции президента Украины Владимира Зеленского, который ранее заявил о планах создать корпус морской пехоты.
«Какие задачи может выполнять средний десантный корабль без поддержки иных кораблей? Да никакие. Сколько он там может взять личного состава? У них морская пехота воюет исключительно на берегу, какие могут рассматриваться морские десанты на Украине? Когда товарищ Зеленский, который нам не товарищ, заявил недавно, что он собирается создавать корпус морской пехоты... Корпус больше, чем дивизия. Все очень долго смеялись – где он, во-первых, возьмет людей в этот корпус, а во-вторых, какие задачи сможет выполнять корпус морской пехоты без каких-либо средств десантирования?», - поинтересовался журналист.
Украина наплевательски относилась к подаренным Россией в 1995 году боевым кораблям, которые по классу были сопоставимы с суднами российского флота, в результате чего украинский флот фактически отсутствует.
«В 1995 году, когда мы с Украиной делили флот, Россия по-честному отдала боеспособные корабли, но они умудрились их загубить. В 2014 году мы заходили в Севастополь, взглянули на эти корабли – они непригодные. Было очень больно смотреть на них смотреть. Такие же судна такого же проекта остались у нас, и они до сих пор на ходу, а Украина свой флот физически загубила. Оно неспособно содержать корабли экономически. Слабое государство, не имеющее никакой своей экономики и военной мощи, воюющее исключительно за счет западной помощи. В долгах как в шелках, субъектности у этого государства нет. Что все так начали про этот пароход радоваться? Стоял у стенки – теперь на дне», - подытожил Фатигаров.
Ранее Минобороны наградило военных моряков за уничтожение катеров, атаковавших российский корабль «Иван Хурс», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Белый дом: США не хотят превращения конфликта на Украине в войну против Запада
- Пригожин призвал мобилизовать два миллиона человек
- Норвегия объявила о пятилетней программе военной помощи Украине
- В России начали блокировать VPN-подключения
- В Белом доме заявили, что Украина собирается наступать летом
- СМИ: Завершено расследование дела Митволя о хищении при строительстве метро в Красноярске
- Georgian Airways расширила список рейсов из Москвы в Европу
- Бросивший «коктейль Молотова» в здание УФСБ в Краснодаре получил 8,5 лет колонии
- В Германии заявили о законности атак Украины по территории России украинским оружием
- В Колизее установили лифт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru