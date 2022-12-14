«Завязли в конфликте»: США собираются передать Украине ЗРК Patriot
США могут в ближайшее время объявить о передаче Киеву современной системы противоракетной обороны, однако эксперты уверяют: для ее освоения потребуется американский персонал, что Россия может расценить как участие в конфликте.
Власти США могут в ближайшее время объявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников. При этом эксперты уверяют, что ЗРК требуют высококвалифицированных специалистов, а в сложившейся обстановке это потребовало бы разворачивания на территории Украины персонала США. Между тем Россия уже пообещала жесткий ответ на поставку таких систем.
УКРАИНУ ЖДЕТ НОВАЯ «ЗАЩИТА»
В публикации CNN говорится, что Администрация президента США Джо Байдена дорабатывает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot на Украину, о чем может быть объявлено уже на этой неделе. Собеседники телеканала уточнили, что такое решение должно получить одобрение главы Пентагона Ллойда Остина, после чего его отправят на подпись Джо Байдену.
Источники отметили, что Patriot отправят Киеву спустя несколько дней после таких действий американских властей. Телеканал подчеркнул, что украинским военным предстоит пройти подготовку для использования ЗРК на базе в Германии.
Однако бывший генерал армии США Марк Хертлинг 14 декабря заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут использовать ЗРК Patriot сразу же после получения и для этого потребуется время.
«"Экстренные новости" — Пентагон вот-вот подтвердит отправку ЗРК Patriot на Украину. Если в течение нескольких месяцев не проводилось секретное обучение, "одобрение" не означает, что комплексы моментально появятся на поле боя», — написал военный в своем Twitter и подчеркнул, что для освоения эксплуатации и обслуживания таких ЗРК потребуются месяцы.
В свою очередь испанская газета La Vanguardia сообщала, что ЗРК Patriot требуют высококвалифицированных специалистов, а в сложившейся обстановке это потребовало бы разворачивания на территории Украины персонала США. Кроме того, указывает издание, развертывание ЗРК может быть «воспринято Москвой как прямое участие США в конфликте».
При этом в конце ноября Пентагон заявлял, что не планирует поставлять Patriot Украине. Однако пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отмечал, что противовоздушная оборона Украины остается главным приоритетом для Соединенных Штатов и международного сообщества.
«Что касается любого типа американских батарей Patriot, сейчас у нас нет планов поставлять их на Украину, но, опять же, мы продолжим эти обсуждения», — говорил Райдер.
Со своей стороны, генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщал, что альянс ведет дискуссию о возможных поставках на Украину ЗРК Patriot. При этом только в конце октября США передали Киеву первые ЗРК NASAMS.
«Но это касается и того, чтобы гарантировать, что те системы, которые уже поставлены, эффективны и функционируют», — отмечал он.
Так, 9 декабря Белый дом объявил об очередном пакете военной помощи Украине на 275 миллионов долларов. В числе прочего в него вошли средства противовоздушной обороны и боеприпасы для артиллерии.
До этого, 10 ноября, в Пентагоне подсчитали, что в общей сложности со дня начала российской спецоперации США выделили помощь Украине в сфере безопасности на сумму свыше 18,6 миллиардов долларов, а с 2014 года — более 21,4 миллиардов долларов. Ллойд Остин заявлял, что США продолжат помогать Украине «столько, сколько потребуется».
РОССИЯ ПООБЕЩАЛА ЖЕСТКИЙ ОТВЕТ
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в конце ноября предупреждал, что если НАТО предоставит Украине комплексы Patriot «вместе с натовским персоналом», они сразу же станут законной целью для российских военных.
«Если, как намекнул Столтенберг, НАТО поставит киевским фанатикам комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью наших Вооруженных сил. Надеюсь, атлантические импотенты это понимают», — написал он в своем Telegram-канале.
Медведев подчеркнул, что НАТО должно покаяться перед человечеством и быть распущено «как преступное образование».
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что обещание Байдена поставить Киеву современные системы ПВО затянет конфликт и сделает его «больнее», но не изменит конечного результата.
«США уже завязли в этом конфликте. По-русски говоря — уши торчат. Да, это сделает конфликт дольше и больнее для Украины, но не изменит нашего целеполагания и конечного результата», —говорил Песков.
При этом во внешнеполитическом ведомстве России ранее отмечали, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Однако генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что страны альянса будут поставлять оружие Киеву столько, сколько понадобится.
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