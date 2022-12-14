«Завязли в конфликте»: США собираются передать Украине ЗРК Patriot

«"Экстренные новости" — Пентагон вот-вот подтвердит отправку ЗРК Patriot на Украину. Если в течение нескольких месяцев не проводилось секретное обучение, "одобрение" не означает, что комплексы моментально появятся на поле боя», — написал военный в своем Twitter и подчеркнул, что для освоения эксплуатации и обслуживания таких ЗРК потребуются месяцы.

В свою очередь испанская газета La Vanguardia сообщала, что ЗРК Patriot требуют высококвалифицированных специалистов, а в сложившейся обстановке это потребовало бы разворачивания на территории Украины персонала США. Кроме того, указывает издание, развертывание ЗРК может быть «воспринято Москвой как прямое участие США в конфликте».

При этом в конце ноября Пентагон заявлял, что не планирует поставлять Patriot Украине. Однако пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отмечал, что противовоздушная оборона Украины остается главным приоритетом для Соединенных Штатов и международного сообщества.

«Что касается любого типа американских батарей Patriot, сейчас у нас нет планов поставлять их на Украину, но, опять же, мы продолжим эти обсуждения», — говорил Райдер.