СМИ: США объявят о передаче Украине ЗРК Patriot

Как заявили высокопоставленные чиновники, об этом власти США могут объявить уже на этой неделе. «План Пентагона еще должен быть одобрен министром обороны Ллойдом Остином, прежде чем он будет отправлен на подпись президенту Джо Байдену», — отмечает CNN.

Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что у границы с Украиной будут развернуты немецкие зенитно-ракетные комплексы ПВО Patriot. Дуда пояснил после встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, что это нужно для «физической защиты» его страны.

