Зеленский: Украина получила обещанные США ЗРК NASAMS
Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что страна получила на вооружение обещанные Вашингтоном зенитные ракетные комплексы NASAMS.
Он поблагодарил американского президента Джо Байдена за принятое положительное решение, сообщает CBS. По словам главы государства, NASAMS уже получены.
Напомним, власти США выделят Украине очередной пакет военной помощи на сумму $820 млн. В новый пакет войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, две ЗРК NASAMS, артиллерийские боеприпасы и радары, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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