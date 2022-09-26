Зеленский: Украина получила обещанные США ЗРК NASAMS

Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что страна получила на вооружение обещанные Вашингтоном зенитные ракетные комплексы NASAMS.

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Он поблагодарил американского президента Джо Байдена за принятое положительное решение, сообщает CBS. По словам главы государства, NASAMS уже получены.

Напомним, власти США выделят Украине очередной пакет военной помощи на сумму $820 млн. В новый пакет войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, две ЗРК NASAMS, артиллерийские боеприпасы и радары, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:СШАВооружениеУкраинаВладимир Зеленский
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