Склад с неиспользованными ПЗРК Javelin и NLAW обнаружили в Харьковской области

В одном из подконтрольных ВС России пунктах Харьковской области российские военнослужащие обнаружили склад с брошенным вооружением иностранного производства. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.

Отмечается, что склад был организован в одном из жилых домов города. Там были найдены оставленные при отступлении украинских войск неиспользованные переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Javelin и NLAW.

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По данным источника, на стенах этого дома также была обнаружена нацистская символика.

В ведомстве добавили, что найденное вооружение передадут силам Донбасса для дальнейшего выполнения задач по освобождению территорий народных республик.

Ранее в ЛНР заявили, что ВСУ организовали склад боеприпасов в подвале дома в Горском, сообщает «Газета.ру».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаВСУОружиеХарьков
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