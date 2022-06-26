Склад с неиспользованными ПЗРК Javelin и NLAW обнаружили в Харьковской области
В одном из подконтрольных ВС России пунктах Харьковской области российские военнослужащие обнаружили склад с брошенным вооружением иностранного производства. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.
Отмечается, что склад был организован в одном из жилых домов города. Там были найдены оставленные при отступлении украинских войск неиспользованные переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Javelin и NLAW.
По данным источника, на стенах этого дома также была обнаружена нацистская символика.
В ведомстве добавили, что найденное вооружение передадут силам Донбасса для дальнейшего выполнения задач по освобождению территорий народных республик.
Ранее в ЛНР заявили, что ВСУ организовали склад боеприпасов в подвале дома в Горском, сообщает «Газета.ру».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 072 / сут.
Умерли
381 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 454 / сут.
- В Госдуме ответили Лондону на заявления о возможной войне с Россией
- Володин рассказал, какие законы вступят в силу в июле
- Склад с неиспользованными ПЗРК Javelin и NLAW обнаружили в Харьковской области
- Кличко сообщил о взрывах в Киеве
- В Москве началось прощание с Юрием Шатуновым
- Шойгу проинспектировал российские войска на Украине
- Великобритания, США и еще две страны запретят импортировать золото из России
- В Госдуме предложили принимать на контрактную службу выпускников школ
- С загоревшегося в Японском море судна «Ангара» эвакуировали 25 россиян
- Германия начала готовить население и бизнес «к трудным временам»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru