Глава Евросовета: Страны ЕС вынуждены вступить в гонку вооружений

При этом некоторые члены ЕС заявили о закупках вооружений, в том числе в других странах.

Ранее стало известно, что Польша начала испытания южнокорейской боевой машины пехоты AS-21 Redback в 18-й механизированной дивизии. Новая техника способна заменить устаревшие машины в Вооруженных силах страны. Об этом заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

