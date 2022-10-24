Глава Евросовета: Страны ЕС вынуждены вступить в гонку вооружений
Страны Евросоюза вынуждены вступить в гонку вооружений из-за событий на Украине, заявил глава Евросовета Шарль Мишель, передает РИА Новости.
По его словам, речь идет о безопасности граждан и будущих поколений.
Он также рассказал, что Евросоюз продолжает работать над механизмом по совместным закупкам в оборонной сфере, так как необходимо восстанавливать запасы.
При этом некоторые члены ЕС заявили о закупках вооружений, в том числе в других странах.
Ранее стало известно, что Польша начала испытания южнокорейской боевой машины пехоты AS-21 Redback в 18-й механизированной дивизии. Новая техника способна заменить устаревшие машины в Вооруженных силах страны. Об этом заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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