Италия продолжит поставлять вооружение Украине в 2023 году

Сенат парламента Италии одобрил представленную партиями правящего большинства резолюцию, которая предусматривает продолжение поставок оружия Украине в следующем году. Прямая трансляция заседания шла на сайте верхней палаты.

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Так, за совместную резолюцию, подготовленную правящими партиями «Братья Италии», «Лига» и «Вперед, Италия», проголосовали 143 сенатора, 29 парламентариев выказались против, один воздержался.

Ранее глава итальянского МИД Антонио Таяни заявил, что Италия направила на Украину медицинскую помощь и собирается помочь с восстановлением инфраструктуры, начиная с больниц, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИталияУкраинаОружие
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