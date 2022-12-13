Италия продолжит поставлять вооружение Украине в 2023 году

Так, за совместную резолюцию, подготовленную правящими партиями «Братья Италии», «Лига» и «Вперед, Италия», проголосовали 143 сенатора, 29 парламентариев выказались против, один воздержался.

Ранее глава итальянского МИД Антонио Таяни заявил, что Италия направила на Украину медицинскую помощь и собирается помочь с восстановлением инфраструктуры, начиная с больниц, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

