Италия продолжит поставлять вооружение Украине в 2023 году
Сенат парламента Италии одобрил представленную партиями правящего большинства резолюцию, которая предусматривает продолжение поставок оружия Украине в следующем году. Прямая трансляция заседания шла на сайте верхней палаты.
Так, за совместную резолюцию, подготовленную правящими партиями «Братья Италии», «Лига» и «Вперед, Италия», проголосовали 143 сенатора, 29 парламентариев выказались против, один воздержался.
Ранее глава итальянского МИД Антонио Таяни заявил, что Италия направила на Украину медицинскую помощь и собирается помочь с восстановлением инфраструктуры, начиная с больниц, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+5 977 / сут.
Умерли
393 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+6 838 / сут.
- СМИ: Криштиану Роналду отказался завершать карьеру в сборной Португалии
- Италия продолжит поставлять вооружение Украине в 2023 году
- В России завершилась прививочная кампания от гриппа
- Роспотребнадзор сообщил о начале эпидемии свиного гриппа в Калининграде
- В МИД назвали недопониманием сообщения об отказе Моди от встречи с Путиным
- МИД Франции заявил, что общая помощь Украине составит почти миллиард евро
- В Роскомнадзоре заявили об отсутствии оснований для разблокировки Twitter
- Число жертв взрыва газа в доме Нижневартовска достигло десяти
- Путин запустил новые участки трассы Москва - Казань - Екатеринбург
- Украина получила от Франции кредит на 100 млн евро
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru