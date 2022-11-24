Во Франции высказались за прекращение поставок вооружений Украине
Париж должен прекратить поставки вооружений Украине, а особенно — гаубиц CEASAR, поскольку это наносит ущерб собственной безопасности страны, сообщила в эфире телеканала CNEWS лидер фракции крайне правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен.
«Помогать Украине соизмеримо с нашими возможностями достойно, но мы не можем это делать в ущерб собственной безопасности, безопасности нашего народа», — сказала она.
Она выразила уверенность в том, что Франция должна перестать вооружать Украину.
Ранее Ле Пен заявила, что поставки вооружения Киеву затягивают конфликт вокруг Украины, их нужно прекратить. По ее словам, Париж не способствует поиску мирного решения конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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