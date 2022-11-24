Во Франции высказались за прекращение поставок вооружений Украине

«Помогать Украине соизмеримо с нашими возможностями достойно, но мы не можем это делать в ущерб собственной безопасности, безопасности нашего народа», — сказала она.

Она выразила уверенность в том, что Франция должна перестать вооружать Украину.

Ранее Ле Пен заявила, что поставки вооружения Киеву затягивают конфликт вокруг Украины, их нужно прекратить. По ее словам, Париж не способствует поиску мирного решения конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

