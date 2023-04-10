СМИ: Зеленский пообещал отдать Польше территории взамен на помощь
В ходе визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский заключил сделку с руководством республики, пишет издание Niezależny Dziennik Polityczny (NDP).
По данным журналистов, Зеленский пообещал отдать Польше часть территорий на западе Украины. Взамен он попросил военную помощь у Варшавы.
Издание полагает, что украинский лидер не ждет успеха от предстоящего контрнаступления ВСУ.
Также Зеленский предложил польскому бизнесу выкупить крупнейшие предприятия Украины, сообщили журналисты.
Киев будет готов к переговорам с Россией по Крыму, когда украинские войска достигнут границ полуострова, заявил представитель офиса президента Андрей Сибига, пишет «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+6 622 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+6 981 / сут.
- Путину представили соглашение о единой системе ПВО с Киргизией
- Опубликованы кадры атаки двумя российскими бойцами окопов ВСУ
- Le Soir: Бельгия заработала €625 млн от замороженных активов РФ
- Роскомнадзор не увидел оснований для разблокировки Twitter
- СМИ: на Миусской площади в центре Москвы произошел взрыв
- В Минздраве предложили ограничить законом репродуктивный возраст женщины
- «Хорошо работают»: Федерация мигрантов призвала поблагодарить силовиков
- FT сообщила о трудностях с установлением источника утечки из Пентагона
- СМИ: Зеленский пообещал отдать Польше территории взамен на помощь
- Премьер Эстонии Каллас заявила об уходе в отставку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru