СМИ: Зеленский пообещал отдать Польше территории взамен на помощь

По данным журналистов, Зеленский пообещал отдать Польше часть территорий на западе Украины. Взамен он попросил военную помощь у Варшавы.

Издание полагает, что украинский лидер не ждет успеха от предстоящего контрнаступления ВСУ.

Также Зеленский предложил польскому бизнесу выкупить крупнейшие предприятия Украины, сообщили журналисты.

Киев будет готов к переговорам с Россией по Крыму, когда украинские войска достигнут границ полуострова, заявил представитель офиса президента Андрей Сибига, пишет «Радиоточка НСН».

