СМИ: Зеленский пообещал отдать Польше территории взамен на помощь

В ходе визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский заключил сделку с руководством республики, пишет издание Niezależny Dziennik Polityczny (NDP).

Зеленский сообщил о новых поставках военной техники из Польши

По данным журналистов, Зеленский пообещал отдать Польше часть территорий на западе Украины. Взамен он попросил военную помощь у Варшавы.

Издание полагает, что украинский лидер не ждет успеха от предстоящего контрнаступления ВСУ.

Также Зеленский предложил польскому бизнесу выкупить крупнейшие предприятия Украины, сообщили журналисты.

Киев будет готов к переговорам с Россией по Крыму, когда украинские войска достигнут границ полуострова, заявил представитель офиса президента Андрей Сибига, пишет «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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